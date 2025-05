Crotone, 27 maggio 2025 – L’Istituto Comprensivo Papanice Alfieri di Crotone si è distinto a livello nazionale, conquistando il secondo posto nella selezione del concorso “Uno spettacolo di rigenerazione”, edizione 2024-2025, promosso da ANCE Giovani, il gruppo dei giovani imprenditori edili dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili.

Il progetto vincente, intitolato “Green Kroton Park”, è stato presentato nella mattinata di oggi, durante la cerimonia di proclamazione svoltasi presso la sede nazionale ANCE a Roma. A rappresentare l’Istituto calabrese, unico finalista della regione, erano presenti la docente di Tecnologia prof.ssa Anna Chirumbolo, che ha guidato gli studenti nella progettazione, e una delegazione della classe 2ª C della scuola secondaria di primo grado, plesso Alfieri, composta dagli alunni Mattia Bevilacqua, Cristian Pignalosa e Ajkam Singh.

Il concorso ha visto la partecipazione di scuole provenienti da 15 regioni italiane, con progetti di rigenerazione urbana ideati e raccontati direttamente dagli studenti. Ogni gruppo ha avuto a disposizione tre minuti per presentare il proprio lavoro di fronte a una giuria composta da personalità di rilievo del mondo della cultura, dello spettacolo e delle istituzioni: Milly Carlucci, celebre conduttrice televisiva; Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo di Roma Capitale; ed Emilia Martinelli, regista, autrice e insegnante di teatro. In particolare, la stessa Milly Carlucci – intervenuta in collegamento – ha riservato parole di elogio al progetto crotonese.

Il “Green Kroton Park” nasce come idea di riqualificazione di un’area urbana di 9.500 metri quadri, situata nel quartiere Fondo Gesù. “Si tratta di un campetto da calcio a sette – ha spiegato la prof.ssa Chirumbolo – che oggi rappresenta un vuoto urbano, ma che grazie alla creatività dei ragazzi potrà diventare un parco verde al servizio della comunità”.

Il progetto prevede la realizzazione di uno spazio polifunzionale con:

• Green Biblio Club: biblioteca per ragazzi e spazio lettura all’aperto;

• Teatro all’aperto e cinema estivo;

• Skate park e area sportiva;

• Kroton Goose, un gioco dell’oca gigante a tema sostenibilità;

• Tecnologie green, come alberi tecnologici con pannelli solari, e una progettazione paesaggistica centrata sull’acqua come elemento strutturante.

Grazie al secondo posto ottenuto, l’Istituto Comprensivo Papanice Alfieri ha ricevuto un premio in denaro di 4.000 euro, che sarà destinato alla scuola per sostenere attività e progetti futuri.

Un risultato che premia l’impegno, la creatività e la visione sostenibile dei giovani studenti crotonesi, e che rappresenta un orgoglio per tutta la comunità scolastica e cittadina.