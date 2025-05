L’Amministrazione Comunale di Strongoli e il Comitato Promotore per le Celebrazioni di Biagio Miraglia annunciano con solennità e profonda emozione la manifestazione per la traslazione delle ceneri del patriota, poeta e letterato Biagio Miraglia, che si terrà il 31 maggio 2025, dalle ore 9:30, partendo dal Corso a lui dedicato. La cerimonia pubblica segna un momento di riconciliazione storica tra il passato e la memoria collettiva della comunità.

Nato a Strongoli il 15 gennaio 1823, Biagio Miraglia fu figura centrale del pensiero risorgimentale italiano. Educato tra Cariati e il Collegio Italo-Albanese di San Demetrio Corone, abbracciò giovanissimo ideali liberali e romantici che lo spinsero a prendere parte ai moti rivoluzionari e alla Repubblica Romana del 1849. Poeta profondo, visse l’esilio e l’impegno civile, dedicando la sua penna all’Italia unita, fino alla morte avvenuta a Firenze il 1 aprile 1885.

Il ritorno delle sue spoglie a Strongoli rappresenta non solo un atto di giustizia storica, ma anche un’occasione per ricordare e celebrare l’opera e il pensiero di uno degli intellettuali più significativi del Sud Italia ottocentesco.

