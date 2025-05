Punta Alice si prepara a vivere una nuova estate all’insegna del relax, del gusto e del divertimento: ha infatti riaperto i battenti lo storico Lido Calimero, che da quest’anno si presenta con una veste completamente rinnovata sotto il nome di Calimero Spritz, grazie alla nuova gestione tutta al femminile di Annamaria Strumbo e Daniela Dell’Aquila, affiancate con entusiasmo da figli, mariti e altri familiari. Una squadra affiatata, che con passione e determinazione ha deciso di riportare in vita uno dei luoghi simbolo dell’estate cirotana.

Ombrelloni, cocktail e tanto altro: ecco il nuovo lido

Il Calimero Spritz offre un’esperienza completa e coinvolgente per bagnanti e turisti: ombrelloni e lettini pronti ad accogliere chi desidera rilassarsi sul bagnasciuga, un servizio impeccabile sotto l’ombrellone con cocktail freschi e selezione di drink estivi, musica di sottofondo durante il giorno e dj set nei fine settimana.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Il lido organizza anche aperitivi al tramonto, eventi musicali e happy hour quotidiani, con promozioni speciali pensate per chi ama vivere il mare anche dopo il tramonto.

Una novità gustosa: ristorante e pizzeria vista mare

Grande novità della stagione 2025 è la presenza di un ristorante e pizzeria all’interno della struttura. I clienti potranno scegliere di mangiare all’aperto, in riva al mare, grazie ai tavoli esterni disposti con vista sulla splendida costa di Punta Alice, oppure accomodarsi nella grande sala interna climatizzata, perfetta anche per ospitare eventi privati come compleanni, battesimi, comunioni, lauree e ricorrenze speciali.

Il menù unisce la tradizione calabrese con un tocco di creatività: pizze cotte nel forno a legna, primi piatti di mare, grigliate miste, fritture e antipasti che raccontano il territorio in ogni sapore.

Un lido per famiglie, giovani e bambini

Il Calimero Spritz è il luogo ideale per tutte le età: dai più giovani in cerca di socialità e musica, alle famiglie che desiderano tranquillità e servizi. I bambini troveranno giochi all’aperto e uno spazio dedicato, dove divertirsi in tutta sicurezza. Durante i fine settimana sono previste anche attività di animazione, laboratori creativi e giochi di gruppo.

Per gli sportivi, spazio a tornei di beach volley, risveglio muscolare al mattino e lezioni di yoga sulla sabbia.

Prenotazioni, eventi e contatti

Il lido è operativo tutti i giorni, mentre il ristorante e la pizzeria sono aperti a pranzo e la sera. È possibile prenotare ombrelloni, tavoli o l’intera sala per eventi speciali anche tramite WhatsApp.

Presto online anche la pagina Instagram e Facebook ufficiale, dove saranno pubblicati aggiornamenti, menù, offerte e il ricco calendario eventi per tutta l’estate.

Per l’estate 2025 scegli Calimero Spritz: il tuo angolo di mare con gusto, relax e divertimento a Punta Alice.

👉 Info e prenotazioni direttamente presso il lido o via social.

Daniela 339 7463820

Annamaria 389 6491071