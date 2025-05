L’evento itinerante “I Giorni dell’Olio – EVO Experience”, promosso dal Consorzio Olio di Calabria IGP, ha fatto tappa con grande successo presso Terre Nicolazzi a Petilia Policastro. Questa iniziativa, nata per valorizzare e promuovere l’olio extravergine di oliva calabrese, ha conquistato il pubblico con un’esperienza sensoriale unica, tra degustazioni guidate e approfondimenti sulla produzione dell’olio.

L’appuntamento presso Terre Nicolazzi ha offerto ai partecipanti l’opportunità di immergersi nel mondo dell’olio calabrese, scoprendone le caratteristiche organolettiche e i metodi di produzione. Esperti del settore hanno guidato i presenti attraverso degustazioni mirate, illustrando le qualità distintive dell’Olio di Calabria IGP e i suoi migliori abbinamenti culinari.

“I Giorni dell’Olio” si conferma un’iniziativa di grande impatto per la promozione del patrimonio olivicolo calabrese. Grazie a eventi come quello di Petilia Policastro, il Consorzio Olio di Calabria IGP rafforza la consapevolezza del marchio e incentiva il consumo di prodotti locali di alta qualità. La manifestazione non solo celebra l’eccellenza dell’olio calabrese, ma crea anche un legame diretto tra produttori e consumatori, favorendo la conoscenza e l’apprezzamento di un prodotto simbolo della tradizione gastronomica regionale.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Con il successo di questa tappa, “I Giorni dell’Olio” prosegue il suo viaggio attraverso la Calabria, portando avanti la missione di valorizzare l’oro verde della regione e di diffondere la cultura dell’olio extravergine di oliva di qualità.

Presente e particolarmente soddisfatto anche il presidente del Consorzio, Massimino Magliocchi, che ha fortemente ringraziato Terre Nicolazzi per la grande ospitalità. “Un’occasione unica per scoprire, degustare e vivere il nostro olio direttamente nei luoghi dove nasce, tra uliveti secolari, storie autentiche e sapori inconfondibili”.

Iniziativa finanziata dal FEASR – PSR Calabria 2014/2020 Misura 3 – Intervento 3.2.1.