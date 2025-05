Crotone, 29 maggio 2025 – La Rari Nantes Auditore Crotone è orgogliosa di annunciare la propria partecipazione ai Play the Games Special Olympics, che si svolgeranno per la prima volta nella città di Verona dal 30 maggio al 2 giugno 2025. Un evento straordinario che porterà nel capoluogo veneto oltre 1.500 persone tra atleti, tecnici, familiari e volontari, in un grande momento di sport e inclusione.

La squadra crotonese scrive così una pagina storica: è la prima volta che una realtà sportiva di Crotone partecipa ad una competizione targata Special Olympics Italia, il movimento internazionale che promuove lo sport come strumento di crescita, autonomia e inclusione per le persone con disabilità intellettive.

Le discipline Special Olympics sono studiate per adattarsi alle capacità e ai bisogni degli atleti, valorizzandone potenzialità e impegno. Gli sport proposti spaziano dal nuoto all’atletica, dalla ginnastica al basket, sempre nel rispetto del giuramento dell’atleta Special Olympics:

“Che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze.”

Questa mattina, presso la Piscina Olimpionica di Crotone, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della squadra e dello staff tecnico, composto dagli allenatori Felice Rossi, Fabio Tonolli e Francesco Arcuri e della referente del progetto Alessia Sisca. Presenti anche la referente provinciale di Special Olympics, Francesca Pellegrino, e Fiorella Palmieri, recentemente nominata Garante Comunale per i diritti delle persone con disabilità.

Nel corso della conferenza stampa, la società ha voluto ringraziare calorosamente i partner che hanno reso possibile questa esperienza, sostenendo il progetto con entusiasmo e sensibilità: Bper, Anmic, Gerardo Sacco, Starbene, Istituto Sant’Anna, Cai Service Group, Confcommercio Crotone, Scalise Sport, così come Caffè Italia e Pasticceria Morabito per il contributo.

La delegazione crotonese partirà il 31 maggio alla volta di Verona, dove prenderà parte alla cerimonia di apertura dei giochi, per poi vivere intensamente il villaggio degli atleti e affrontare con determinazione le competizioni sportive. I ragazzi della Rari Nantes Auditore si sono allenati con impegno e costanza per un intero anno, migliorandosi giorno dopo giorno e preparandosi a dare il massimo, dentro e fuori la piscina.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Questa partecipazione non rappresenta soltanto un traguardo sportivo, ma anche e soprattutto un esempio concreto di inclusione e crescita, individuale e collettiva. Un messaggio forte per tutta la comunità: lo sport è davvero per tutti, e può cambiare la vita.

Questa la squadra in partenza per Verona:

Atleti

Francesco Tucci

Rocco Crudo

Matteo Carnevale

Daniel Colurcio

Chiara Clausi

Samuele Scida

Guglielmo Morandi

Francesco Pisani

Tecnici

Felice Rossi

Fabio Tonolli

Capo Delegazione

Francesco Arcuri

Referente Progetto

Alessia Sisca