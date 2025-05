La maestra Maria Marcianò, dopo anni di dedizione e passione, ha deciso di appendere la penna e il registro di classe, lasciando dietro di sé una scia di ricordi indimenticabili e studenti grati. Il pensionamento della maestra è un momento emozionale, non solo per lei, ma anche per gli alunni che hanno avuto il privilegio di essere istruiti e guidati dalla sua esperienza. E ha deciso di concludere il suo percorso 8coadiuvata egregiamente dalla maestra Maria Sestito, cui va altrettanto il nostro sentito ringraziamento ) con una manifestazione che si è tenuta lo scorso 27 maggio nella sala di Palazzo Porti, i bambini hanno messo in scena, accompagnati anche da alcuni soci del circolo LAV di Cirò Marina, la storia di Filottete tratta dall’omonimo libro del compianto Cataldo Amoruso; spinta dall’intenzione di rendere partecipi i bambini delle origini della nostra cittadina; Ogni bambino, con l’entusiasmo proprio della sua età, ha portato a compimento la propria parte nel migliore dei modi, cimentandosi, in balli, canti e lettura ad alta voce, sono stati coinvolti anche alcuni genitori nella lettura e anche le insegnanti hanno fatto la loro parte.

Una manifestazione ricca di emozione quando si è passati alla visione del video dedicato ai cinque anni di vita scolastica vissuta, ripercorrendo anche il periodo del COVID-19, per continuare con la consegna dei diplomi ai bambini che hanno avuto il privilegio di essere alunni della maestra Maria. Un percorso di vita dedicato all’educazione

La maestra Marcianò ha trascorso la sua vita a insegnare, a educare e a formare le menti dei giovani. Ha visto generazioni di studenti crescere e svilupparsi, ognuno con le proprie peculiarità e talenti. La sua dedizione e passione per l’insegnamento hanno reso lei una figura rispettata e amata nella comunità scolastica.

Ricordi e emozioni

Tutti coloro i quali hanno avuto il privilegio di essere stati suoi alunni ricordano ancora le sue lezioni, le sue storie e le sue parole di incoraggiamento. La maestra ha lasciato un’impronta indelebile nelle loro vite, aiutandoli a crescere e a diventare le persone che sono oggi.

Un nuovo capitolo

Il pensionamento della maestra segna l’inizio di un nuovo capitolo nella sua vita. La maestra potrà finalmente godersi il frutto del suo lavoro e dedicarsi alle sue passioni, libera dalle responsabilità dell’insegnamento. Sarà un periodo di relax, di viaggi e di tempo trascorso con la famiglia e gli amici.

Un ringraziamento

A nome di tutti i genitori della classe V A, degli gli studenti e dei colleghi, vorremmo ringraziare la maestra per tutto ciò che ha fatto. La sua dedizione, la sua passione e la sua generosità hanno reso lei una vera e propria istituzione nella comunità scolastica. La maestra sarà sempre ricordata come una persona eccezionale e un’insegnante straordinaria.

Buon pensionamento Maestra. Simona Filippelli a nome di tutti i genitori della VA.