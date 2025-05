Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dal Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino, finalizzati a tenere sotto controllo i luoghi della movida cittadina, gli agenti delle Volanti sono intervenuti prontamente a seguito di una violenta rissa avvenuta nel centro cittadino, che ha coinvolto tre soggetti, due dei quali immediatamente identificati, B.A. e S.A.J.. L’episodio di violenza si è verificato nei pressi di una sala giochi sita in via Interna Marina, suscitando allarme e preoccupazione tra i presenti che hanno richiesto l’immediato intervento della Polizia di Stato.

Secondo le prime ricostruzioni, la rissa sarebbe scaturita da una discussione degenerata rapidamente in aggressione fisica e i soggetti coinvolti hanno fatto uso di una mazza di legno e una bottiglia in vetro rotta. I testimoni hanno immediatamente allertato gli operatori della Squadra Volante che, giunti sul posto dopo una segnalazione al numero di emergenza 112, hanno riportato la situazione alla calma e avviato le indagini per ricostruire l’accaduto ed evitare conseguenze peggiori per l’incolumità dei presenti. Grazie alle testimonianze raccolte e all’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, due dei partecipanti di età compresa tra i 20 e i 23 anni, già noti alla Polizia di Stato per precedenti episodi di disturbo dell’ordine pubblico, sono stati identificati nel giro di pochi minuti e denunciati in stato di libertà per il reato di rissa e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Le armi improprie utilizzate nella rissa, sono state sottoposte a sequestrato penale dagli agenti delle Volanti e messe a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Al momento non si esclude alcuna pista, e sono in corso ulteriori indagini per chiarire le cause e le responsabilità dell’accaduto.

L’intervento tempestivo degli agenti e l’efficace attività investigativa confermano l’impegno costante della Polizia di Stato, nel garantire la sicurezza dei cittadini e nel contrastare con determinazione ogni forma di illegalità e violenza sul territorio, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e la tranquillità della comunità.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Inoltre, nell’ambito dei medesimi servizi, personale delle Volanti traeva in arresto un uomo crotonese di anni 51, già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla madre, a seguito di reiterati episodi di maltrattamenti in famiglia.

L’uomo, dotato di braccialetto elettronico per il monitoraggio degli spostamenti, è stato rintracciato a pochi metri dall’abitazione della vittima, in violazione delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria.

L’allarme è scattato grazie al sistema di controllo del dispositivo elettronico che ha fatto si che immediatamente una pattuglia delle Volanti rintracciasse il soggetto in prossimità dell’abitazione e lo traesse in arresto.

L’intervento tempestivo della Polizia di Stato ha impedito potenziali conseguenze gravi e conferma l’efficacia dei sistemi di controllo elettronico a tutela delle vittime di violenza domestica.

Con tale intervento la Polizia di Stato rinnova il proprio impegno nella prevenzione e nel contrasto dei reati contro le fasce deboli, incoraggiando le vittime a denunciare ogni forma di abuso, confermando una particolare attenzione ai reati da Codice Rosso, voluta fortemente dal Questore Renato Panvino e dal Procuratore della Repubblica Domenico Guarascio.