Un grande successo ha accompagnato il memoriale dedicato al Maestro Elio Malena, organizzato con passione e dedizione dall’Accademia Templare “San Francesco d’Assisi”, guidata dal Direttore Enzo Valente, conosciuto affettuosamente come “Enzo Sport”, e dal moderatore Cavaliere Raffaele Vizza.

L’evento ha visto una straordinaria partecipazione di amici, familiari, associazioni, colleghi del maestro, nonché della famiglia Malena e Murano. Un ringraziamento speciale va all’amministrazione comunale e all’Associazione Frammenti del Museo per la preziosa collaborazione che ha contribuito alla perfetta riuscita dell’iniziativa.

Durante l’evento, sono state ricordate le incredibili opere del maestro Malena e il suo impatto profondo all’interno della comunità artistica. Questo memoriale è stato un omaggio sentito alla vita e al lavoro di un grande maestro.

Il Direttore Enzo Valente ha aperto l’evento con il saluto francescano “Pace e Bene!!!”, rivolgendosi ai presenti con l’augurio che “la Pace e il Bene regnino veramente nei nostri cuori e tra tutti i popoli”.

“Ritornare in questo posto magico che è il museo – ha detto – mi emoziona ogni volta, sento la magia, i suoi passi e la voce del Maestro. Per noi templari oggi è un giorno particolare. Questa giornata è dedicata al nostro caro amico e maestro Elio Malena, socio dell’Accademia Templare, ma anche uno stimato storico e profondo conoscitore del nostro territorio.”

Elio Malena è stato un artista poliedrico: archeologo, pittore, scultore, orafo, poeta. Un “sommo maestro”, un amico di tutti, capace con la sua ironia di “bacchettare ma anche promuovere”. Nel terzo anniversario della sua scomparsa, la città di Cirò Marina e tutta la comunità hanno voluto ricordare questa grande figura con affetto.

“Quando muore un amico – ha continuato Valente – sembra che il mondo si fermi per un istante. La vita scorre, ma quella ferita nel cuore rimane. Oggi siamo qui non solo per ricordarlo, ma per celebrare l’eredità che ci ha lasciato.”

Il Direttore ha ricordato con emozione quanto la saggezza, il sorriso e le parole del Maestro continuino a ispirare tutti. Elio Malena non è stato solo un artista, ma un esempio di umanità, passione e dedizione, lasciando insegnamenti indelebili in chi ha avuto il privilegio di conoscerlo.

“Elio ci ha insegnato che l’amore e la generosità sono il vero segreto dell’immortalità, e oggi, mentre lo ricordiamo, facciamo sì che il suo ricordo continui a vivere attraverso ognuno di noi.”

Il maestro Elio ha trasmesso passione, talento e dedizione all’arte. Non era solo un esperto nel suo campo, ma un vero mentore, capace di trasformare la conoscenza in ispirazione viva.

Durante il memoriale, Enzo Valente ha voluto ricordare anche il suo caro fraterno amico Luigi Parrilla:

“Con lui siamo cresciuti, eravamo ragazzi spensierati. In quegli anni frequentavo spesso la casa del Maestro Elio con Luigi. Anche se io ero più attratto dalla storia medievale templare, Elio e Luigi diventarono grandi amici e fondarono insieme un laboratorio di ceramiche, con uno studio accurato per la riproduzione di reperti e monete antiche. Oggi quello stesso laboratorio è portato avanti con passione dalla moglie Caterina, attraverso lo Studio Alaios.”

Enzo Valente ha poi ringraziato il musicista Mario Contosta per il suo toccante intermezzo musicale, e il gruppo LAAV per aver letto alcune delle poesie del maestro Elio. Un saluto particolare è andato a tutti gli amici intervenuti per condividere le loro testimonianze su Elio.

Infine, ma non meno importante, un vivo apprezzamento è stato espresso per il moderatore Cavaliere Raffaele Vizza, definito persona di grande valore e dedizione. Presente alla serata anche una rappresentanza dell’Accademia Templare, tra cui la Dama Amalia, il Cavaliere Pasquale e il Professore Giuseppe Pisano, storico, amico del Maestro e socio dell’Accademia.

L’evento si è concluso con l’augurio del Direttore Enzo Valente: Non Nobis!