Su convocazione del presidente uscente architetto Francesco Livadoti, si è insediato il 29 maggio il nuovo consiglio dell’ordine degli architetti della Provincia di Crotone.

I rappresentanti degli architetti, eletti nelle votazioni svoltasi nelle giornate del 22 e 23 maggio u.s., in modalità telematica (“Regolamento recante norme sulle elezioni con modalità telematiche dei consigli degli ordini territoriali degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori e norme per la tutela di genere”, approvato dal Ministro della giustizia con decreto del 24 ottobre 2024), hanno individuato al loro interno la figura del presidente, del vice presidente, del segretario e del tesoriere.

In coerenza con quello che era stato il “motto” con cui i professionisti eletti avevano partecipato la loro candidatura ai colleghi, “L’ordine continua”, il ruolo di Presidente è stata affidato all’architetto Giovanni Gentile di Cirò Marina che aveva affiancato il presidente uscente Livadoti, svolgendo nella consiliatura precedente quello di segretario.

Come vice presidente si è individuata l ‘architetto Elisabetta Dominijanni, mentre, sempre nel principio di continuità, assumeranno il compito di segretario e tesoriere rispettivamente gli architetti Alessandro Formaro e Santino Gerace. La “squadra”, nella sua interezza, si ripropone di proseguire l’importante percorso di innovazione e diffusione della cultura dell’ambiente, del paesaggio e dei valori della buona architettura, iniziato negli ultimi anni e che ha portato l’ordine della provincia crotonese alla ribalta nazionale.

Il Consiglio dell’ordine degli architetti PPC della Provincia di Crotone