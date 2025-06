CIRO’ MARINA – Emozioni, sudore e una grinta fuori dal comune. Le giovanissime atlete della Volley Cirò Marina si sono rese protagoniste di un’impresa straordinaria nel campionato S3 Femminile di Secondo Livello, laureandosi campionesse territoriali e conquistando l’accesso alla tanto ambita finale regionale.

Tutto è iniziato lunedì 19 maggio a Lamezia Terme, teatro della finale territoriale. La società ionica ha schierato ben due squadre, entrambe vincitrici dei rispettivi gironi provinciali, dimostrando la qualità e la profondità del proprio vivaio.

Nel Girone A, la Volley Cirò Marina A – composta da Elisa Stara, Michelle Vitale, Antonia Ceravolo e Roberta Nigro – ha subito imposto la propria legge in campo: prima una netta vittoria per 3-0 contro Lory Volley Pizzo, poi una partita più combattuta contro la Ramè Sport, vinta per 2-1, con le ragazze che hanno ceduto solo il terzo set a risultato già acquisito. Una prestazione solida, giocata con maturità e spirito di squadra.

Nel Girone B, la Volley Cirò Marina B – formata da Sofia Pipita, Miryam Zucco, Emma Pipita e Adriana Mentegbesc – ha stupito tutti dominando la Tonno Callipo e il Girifalco con due convincenti 3-0. L’ultimo ostacolo era la Magica Volley, e in palio c’era una storica finale tutta targata Cirò Marina. Nonostante una prestazione di cuore, le ragazze hanno ceduto il passo alla squadra avversaria per 3-0 con parziali combattutissimi (15-14, 15-14, 15-8), sfiorando l’impresa.

Sfuma il derby, ma la Volley Cirò Marina A scende in campo nella finale con determinazione e spirito da veterane. Fin dalle prime battute impone ritmo e qualità, con gli attacchi potenti di Vitale e Ceravolo, perfettamente supportate dalle difese attente e precise di Stara e Nigro. Il risultato finale è un eloquente 3-0 (15-13, 15-8, 15-8) contro la Magica Volley. Le ragazze possono finalmente festeggiare: campionesse territoriali e con il biglietto in mano per la finale regionale!

Un successo che va ben oltre il campo da gioco: è il frutto del lavoro continuo di allenatori, famiglie e una società che crede nello sport come scuola di vita. Le ragazze della Volley Cirò Marina hanno mostrato non solo talento, ma anche spirito di squadra, resilienza e passione: qualità che fanno ben sperare per il futuro della pallavolo femminile calabrese.

A coronamento di questa impresa, arriva il commento commosso e orgoglioso del Presidente della Volley Cirò Marina:

“Riuscire ad arrivare alla finale regionale è un motivo di grande orgoglio e soddisfazione per la nostra società, che ci ripaga di tutti i sacrifici e del lavoro svolto da società e tecnici. Erano quasi 100 le squadre che si sono contese la finale territoriale, e riuscire ad emergere, nonostante la concorrenza di realtà ben più blasonate e con bacini più ampi, è una gioia immensa. Il merito va a tutti: staff, tecnici, sponsor, famiglie, ma soprattutto a queste piccole atlete che buttano il cuore oltre l’ostacolo.”

La Volley Cirò Marina si conferma una realtà solida, appassionata e capace di formare atlete non solo sul piano tecnico, ma anche umano. La partecipazione alla fase regionale rappresenta un sogno che si realizza e un punto di partenza per nuove sfide future.

Lo sguardo ora è puntato sulla prossima, emozionante sfida: la Finale Regionale, dove la Volley Cirò Marina porterà con sé non solo talento e tecnica, ma anche l’orgoglio di una piccola comunità capace di grandi imprese, dove le nostre campionesse rappresenteranno con orgoglio la provincia e il territorio. Comunque vada, è già una vittoria.