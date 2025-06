In Italia c’è’ ufficialmente un “PARTITO NUOVO” e non un “nuovo partito”!

“LIBERTA’ E’ DEMOCRAZIA” ha organizzato ieri a Roma, presso la “Casa del Buon Pastor” la prima SCUOLA DI POLITICA ISTITUZIONALE!

Circa 100 persone che dalle 9.30 alle 18 di un week-end festivo sono state attive e interattive, con diverse persone che sono rimaste in piedi per la contemporanea presenza di più persone rispetto alla disponibilità della sala, per imparare meglio ad svolgere un ruolo adeguato a servizio dei cittadini, basato su ascolto, competenze e attenzione alla gestione politica dei territori!

Interventi di grande spessore storico, culturale, politico e istituzionale con Relatori prestigiosi, come quelli dei docenti universitari qualificati come il Prof. Mario Ferrante, il Prof. Gilardi, il Sen. Vincenzo D’Anna hanno dato un grande impulso “dal basso” sull’idea di una politica che non vuole essere calata dall’alto, ma condivisa come una “comunità di idee”!

Un movimento che ieri i partecipanti hanno apprezzato ancora di più per la “coraggiosa” scelta del Presidente e Coordinatore Nazionale Giancarlo Affatato di porre le DONNE AL CENTRO DEL PROGETTO, coordinate dalla Responsabile Nazionale Cheti Cafissi, una imprenditrice capace di aggregare professioniste e donne determinate in ogni ambito di azione!

Durante i lavori è stato presentato ufficialmente il dono che il Presidente e la sua direzione porteranno in dono al Santo Padre Leone XIV raffigurante il suo predecessore LEONE XIII!

L’opera , magistralmente restaurata dal Maestro Alfonso Pepe, artista pluripremiato per i suoi presepi realizzati al Quirinale, alla Camera e al Senato, ha restaurato l’opera appartenente al Movimento “Libertà e’ Democrazia” e offerto anche un valore spirituale importante nello spirito ispirativo della Dottrina sociale della Chiesa, come ha ben spiegato nel suo, altrettanto prezioso, intervento di Mons. Gianni Fusco!

La ciliegina sulla torta è’ stata la scelta del Presidente Giancarlo Affatato di trasformare le sue conclusioni applicando il riconoscimento del NOI come elemento distintivo e “rivoluzionario” di un PARTITO NUOVO che intende REALIZZARE IL SUO SOGNO ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DEI BISOGNI DEI CITTADINI….. in LIBERTA’ e in DEMOCRAZIA!

Quello di ieri e’ il primo caso in Europa di un Movimento che inizia le proprie attività con “LA SCUOLA POLITICA”, realizzata in collaborazione con l’Universita’ Popolare Luce (www.universitaluce.eu), per motivare alla partecipazione politica attiva, con ritrovata fiducia, il 57% di persone che oggi non hanno interesse ad andare a votare, per la troppa distanza creatasi tra cittadini, imprese e politica!

Per chi vuole maggiori informazioni sul movimento “LIBERTÀ E’ DEMOCRAZIA” può visitare il sito https://www.libertaedemocrazia.it