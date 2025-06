CRUCOLI – Si è conclusa con un intenso pomeriggio di attività didattiche e culturali, sabato 24 maggio scorso, la due giorni della manifestazione “Voci nel Borgo”, evento gratuito ed aperto al pubblico che rientrava nel progetto “Viaggiare nel Borgo 2.0”, promosso dal Comune di Crucoli – Assessorato Programmazione Fondi Europei e finanziato dal PNRR M1C3/Intervento 2.1 – Attrattività dei Borghi Storici.

Presso il Palazzetto dello Sport di via Picasso a Torretta, infatti, associazioni, scuole con i loro insegnanti, esperti tecnici e professionisti si sono alternati in una serie di momenti diversificati tra di loro ma uniti da un unico filo conduttore: sensibilizzare le nuove generazioni e la comunità locale in generale su problematiche come l’allontanamento dalla scuola, l’importanza della famiglia, ma anche le nuove tecnologie attraverso le quali avvicinarsi alla cura dell’ambiente ed all’amore verso i piccoli borghi, tra l’altro, oggi più che mai, afflitti da un costante spopolamento.

“Le strategie contro la dispersione scolastica, puntando su autostima, orientamento e collaborazione tra scuola, famiglie e comunità” è stato l’argomento di apertura della manifestazione, sul quale la dott.ssa Mariagiovanna Procopio, psicologa e psicoterapeuta, ha relazionato rivolgendosi direttamente ai giovani alunni delle scuole medie e di alcune classi di scuola elementare locali, accompagnati per l’occasione dalle insegnanti Marianna Punelli, Clelia Geremicca, Caterina Russo, Raffaella Mazziotti e Iole Parrilla.

A seguire, in collaborazione con Legambiente Nicà, il momento “Eco Hackathon, durante il quale un team di esperti informatici ha guidato i ragazzi, divisi in gruppi di lavoro, in una gara a punti tra piccoli robot realizzati con i classici mattoncini e componenti elettronici ella Lego, con cui raggiungere appositi obiettivi incentrati sul territorio e sull’ambiente.

In effetti, la stessa definizione di Hackathon è di un evento collaborativo, della durata di diverse ore, in cui programmatori, designer e altri professionisti si riuniscono per sviluppare soluzioni a problemi specifici o creare nuove tecnologie. La parola è una combinazione di “hack” (programmazione sperimentale) e “Marathon” (maratona), indicando un impegno intensivo e concentrato.

Terzo momento della manifestazione, “Noi per Crucoli” si racconta, con la giovane associazione crucolese che, per voce della sua referente Marianna Punelli, ha presentato le proprie varie attività svolte fino ad oggi, con un particolare riferimento al progetto PNRR che li vede in prima fila per la rivitalizzazione del borgo attraverso eventi artistici, sportivi e per bambini.

Infine, l’artista teatrale e acrobata torrettana, Tonia Mingrone, che si è esibita in una interessante e particolare performance di danza aerea, con evoluzioni che raccontavano sogni, emozioni e poesia.. sospesa.

Purtroppo, il finale tanto atteso che prevedeva un Laboratorio Astronomico, a cura del Circolo Astrofili “Lilio” di Torretta, con l’osservazione del cielo notturno con telescopio, esplorando stelle e pianeti, a causa del cielo denso di nubi non si è potuto svolgere. Un vero peccato, ma rimandato il tutto ad una prossima occasione.