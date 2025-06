Dopo mesi di intensa preparazione, passione e prove senza sosta, l’associazione A. Vivaldi è pronta a portare in scena uno dei musical più amati e iconici di sempre: “West Side Story”. Il sipario si alzerà venerdì 28 giugno 2025 alle ore 20:30, dando vita a una serata all’insegna dell’arte, dell’emozione e dello spettacolo.

Il progetto, frutto di un lungo lavoro corale, ha coinvolto artisti, ballerini, cantanti e tecnici in un percorso di crescita condiviso, trasformando ogni sfida in un’opportunità per crescere insieme e offrire al pubblico uno spettacolo coinvolgente e vibrante. Le coreografie mozzafiato e le musiche travolgenti faranno rivivere il capolavoro senza tempo con nuova energia e interpretazioni toccanti.

“West Side Story” non è solo uno spettacolo teatrale: è un viaggio tra emozioni profonde, contrasti sociali e amori impossibili, narrato attraverso danza, canto e recitazione. Un evento pensato per emozionare, riflettere e, soprattutto, per lasciare il segno.

Appuntamento il 28 giugno alle ore 20:30

Prevendite disponibili presso la sede dell’associazione A. Vivaldi

Per info biglietti: 3804673800

L’associazione invita tutti gli amanti del teatro e della musica a partecipare a questa serata speciale e a lasciarsi trasportare dalla magia del palcoscenico.