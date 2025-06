Cirò- Eccellente recensione della Magno Grecia Comics sull’opera del graphic Novel realizzato dal ricercatore del CNR di Firenze Francesco Vizza e l’architetto Giuseppe Capoano dal titolo :”Luigi Lilio-Il dominio del tempo”, pubblicato da Becco Giallo. Si tratta di una graphic novel che racconta la straordinaria storia di Luigi Lilio, l’ideatore del calendario gregoriano. Attraverso una narrazione coinvolgente e un’accurata ricerca storico-scientifica, gli autori Giuseppe Capoano e Francesco Vizza ricostruiscono il percorso di un uomo che, senza gli strumenti matematici e astronomici moderni, riuscì a rivoluzionare la misurazione del tempo. Il volume esplora il contesto storico in cui Lilio operò, evidenziando le difficoltà e le sfide che dovette affrontare per proporre un sistema di calcolo più preciso rispetto al calendario giuliano. Le illustrazioni e la sceneggiatura rendono la lettura fluida e accessibile, permettendo anche ai meno esperti di apprezzare la genialità del protagonista. “Luigi Lilio. Il dominio del tempo” è un’opera che unisce divulgazione scientifica e narrazione visiva, offrendo un ritratto affascinante di un personaggio spesso dimenticato. La graphic novel riesce a trasmettere l’importanza del contributo di Lilio alla storia dell’umanità, rendendo omaggio a un genio calabrese che ha lasciato un segno indelebile nel modo in cui oggi misuriamo il tempo, di cui Cirò, suo paese nativo ne va fiero. Grazie dunque al Ricercatore Vizza che con le sue continue scoperte su questo grande personaggio del 500, continua a regalare emozione e tanta cultura, consolidando la grande conoscenza storica legata a Lilio, che fa di Cirò il paese della cultura.

