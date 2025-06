Un’ondata di entusiasmo, determinazione e spirito sportivo ha travolto Verona dal 30 maggio al 2 giugno, in occasione dei Play the Games Special Olympics 2025, evento straordinario che ha riunito oltre 1.500 persone tra atleti, tecnici, familiari e volontari in un grande abbraccio di sport e inclusione.

Tra i protagonisti di questa edizione, la Rari Nantes L. Auditore di Crotone ha portato alto il nome della città e della Calabria, distinguendosi con prestazioni eccellenti nel nuoto e raccogliendo ben 13 medaglie: 7 ori, 4 argenti e 2 bronzi.

I risultati degli atleti crotonesi:

🥇 Oro – 100 stile 🥈 Argento – 25 rana Morandi Guglielmo

🥇 Oro – 100 stile Clausi Chiara

🥇 Oro – 25 dorso 🥉 Bronzo – 50 delfino Tucci Francesco

🥇 Oro – 15 metri non assistiti 🥈 Argento – 25 dorso Colurcio Daniel

🥇 Oro – 15 metri non assistiti Crudo Rocco

🥇 Oro – 15 metri non assistiti 🥈 Argento – 25 dorso Carnevale Matteo

🥇 Oro – 15 metri non assistiti 🥉 Bronzo – 25 dorso Pisani Francesco

Un risultato che conferma l’efficacia e la dedizione del progetto Special Olympics portato avanti dalla Rari Nantes Auditore, sotto la guida attenta e appassionata del team tecnico composto da Francesco Arcuri, Felice Rossi e Fabio Tonolli, con la supervisione della responsabile del progetto Alessia Sisca.

Gli Special Olympics rappresentano molto più che una competizione: sono l’espressione autentica del valore educativo dello sport, capace di valorizzare ogni persona e ogni abilità. Le discipline sono pensate per adattarsi alle capacità di ciascun atleta, nel pieno rispetto del loro impegno e della loro dignità, nel segno del giuramento che li guida:

“Che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze.”La Rari Nantes Auditore torna da Verona con il cuore colmo di emozioni, medaglie e orgoglio. Ma soprattutto, con la consapevolezza che lo sport inclusivo è una strada da percorrere sempre, con passione e determinazione. Un risultato reso possibile grazie esclusivamente al supporto dei partner provati che hanno creduto nei ragazzi: Bper, Anmic, Gerardo Sacco, Starbene, Istituto Sant’Anna, Cai Service Group, Confcommercio Crotone, Scalise Sport, così come Caffè Italia e Pasticceria Morabito per il contributo.