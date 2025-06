[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

L’Amministrazione Comunale di Cirò comunica con soddisfazione il completamento dei lavori di riqualificazione degli arredi presso la Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Omnicomprensivo “Luigi Lilio”. I lavori, affidati alla ditta A.M.E.R. dell’Ing. Vincenzo Leccadito, rientrano nella Programmazione del Fondo 0-6 anni – Azione A7 del Sistema Integrato di Educazione e Istruzione, annualità 2019/2020. Il progetto, avviato dalla precedente amministrazione Paletta e portato a termine dall’attuale amministrazione guidata dal sindaco Mario Sculco, ha riguardato nello specifico la realizzazione e installazione di copri termosifoni all’interno degli ambienti scolastici. L’intervento si è reso necessario a seguito di una valutazione tecnica effettuata dall’équipe multidisciplinare dell’ATS (Ambito Territoriale Sociale), in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali, rappresentato dall’assessora Maria Aloe, e con la stessa dirigenza scolastica. Tale intervento ha risposto a una precisa esigenza di adeguamento alle normative di sicurezza, al fine di garantire la protezione e il benessere dei bambini che frequentano la struttura. «Con questo intervento – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Salvatore Giardino – abbiamo voluto dare una risposta concreta a un’esigenza reale della comunità scolastica, intervenendo su un aspetto fondamentale: la sicurezza dei più piccoli. Continueremo a investire in opere che migliorano la qualità degli ambienti educativi e che rispondono agli standard previsti per una scuola moderna, inclusiva e sicura». L’Amministrazione esprime il proprio apprezzamento per la collaborazione tra enti, tecnici e operatori scolastici che ha consentito la piena riuscita dell’intervento, inserendosi in una più ampia strategia di attenzione verso l’infanzia e l’istruzione, che resterà prioritaria nelle politiche comunali dei prossimi anni.