VIBO VALENTIA – Domenica 1° giugno 2025 il PalaMaiata di Vibo Valentia ha ospitato il II Memorial “Mimmo Maurino”, manifestazione ufficiale del calendario regionale FIJLKAM, dedicata al compianto Maestro Domenico Maurino, figura storica e riferimento fondamentale per il karate calabrese. Il Memorial, organizzato dal Comitato Regionale FIJLKAM – Settore Karate, presieduto dalla Dott.ssa Viola Zangara, con il patrocinio della Provincia e in collaborazione con la Virtus Vibo Valentia, ha rappresentato un momento di grande sport, emozione e memoria. Maurino, originario della Campania ma profondamente legato alla Calabria, continua a vivere nel cuore dei karateka per l’impronta lasciata durante i numerosi Centri Estivi formativi organizzati nel corso degli anni nella regione: luoghi di crescita tecnica e umana, in cui trasmetteva valori, passione e disciplina. L’evento, riservato alla specialità Kumite (combattimento a contatto controllato), ha registrato la partecipazione di 269 atleti provenienti da 27 società sportive, coinvolgendo le categorie Under 12, Under 14, Cadetti, Juniores e Under 21. La manifestazione ha attirato atleti da tutta la Calabria, confermandosi un’importante vetrina di confronto tecnico e un’occasione di crescita sportiva per le nuove generazioni del karate regionale. Tra i protagonisti della giornata si sono distinti i giovani atleti dell’ASD Martial Kroton Ryu, guidati a bordo tatami dalle esperte cinture nere Clara e Sonia Nino, con il supporto del tecnico M° Vincenzo Ruberto di Lamezia Terme, che ha sostituito i tecnici Francesco e Carlo Bellino, assenti per impegni personali ma costantemente in contatto con il team.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Ottimi i risultati conquistati dagli atleti crotonesi:

1° Classificato – Medaglia d’Oro: Cristiano Attilio Ioppoli – Cadetti, Kg 57

2° Classificato – Medaglia d’Argento: Alessio Garofalo – Cadetti, Kg 52

2° Classificato – Medaglia d’Argento: Mario Borello – Under 14, Kg 40

3° Classificato – Medaglia di Bronzo: Mario Di Fede – Cadetti, Kg +70

3° Classificato – Medaglia di Bronzo: Daniel Damian Florian – Under 14, Kg 45

5° posto: Leonardo Fattahi – Under 14, Kg 40

5° posto: Andrea Bisicchia – Cadetti, Kg 52

Al termine della manifestazione, i tecnici Francesco e Carlo Bellino si sono congratulati telefonicamente con i ragazzi per l’impegno, la determinazione e l’eccellente spirito sportivo dimostrato in gara. L’ASD Martial Kroton Ryu ha infine rivolto un sentito ringraziamento alla Dott.ssa Viola Zangara, Presidente del Comitato Regionale FIJLKAM – Settore Karate, e a tutto il suo staff organizzativo per la perfetta riuscita dell’evento, capace di coniugare sport, memoria e valori formativi. Un ringraziamento speciale è stato inoltre rivolto all’intero Team Martial e ai genitori presenti, che con entusiasmo, sostegno e partecipazione hanno accompagnato e incoraggiato i giovani atleti crotonesi per tutta la giornata.