Sarà inaugurata nei prossimi giorni la nuova area verde sita sotto il Ponte SS106 – SP7 – ingresso Cirò Marina Centro, riqualificata nell’ambito delle azioni sperimentali di greening e forestazione urbana messe in campo dal Comune di Cirò Marina per l’incremento del verde, il contenimento dei cambiamenti climatici e il contrasto dell’effetto isola di calore. L’aiuola adottata dall’Associazione IDEA rientra nel progetto “adotta una aiuola” che da ormai diversi anni vede impegnato il comune di Cirò Marina in collaborazione con aziende, associazioni locali, cittadini.

Nei giorni scorsi, un gruppo di volontari dell’Associazione IDEA, i ragazzi del C.A.S.T. Onlus di Cataldo Golino, i futuri giardinieri che stanno frequentando il corso regionale presso la sede “FormaMente” di Cirò Marina hanno provveduto alla bonifica dei luoghi sotto l’attenta direzione del Presidente di IDEA, la super visione del botanico Giuseppe De Fine per la salvaguardia dell’apparato radicale del “caffè americano” in quanto nell’aiuola è presente la pianta rara “astragalus boeticus” da lui scoperta. Una squadra di “IONIO SICURO” presente con automedica ed ambulanza per la sicurezza degli addetti ai lavori.

L’area oggetto di degrado in quanto sosta dei pullman di linea regionale e punto d’incontro dei pendolari che provengono dall’hinterland cirotano per/da Crotone-Catanzaro è stata bonificata raccogliendo ben 5 sacchi di spazzatura varia rimossa grazie alla collaborazione e l’immediato intervento dal servizio raccolta rifiuti che opera a Cirò Marina.

Ulteriore elemento progettuale ha riguardato la creazione di una nicchia procurata nell’area retrostante l’aiuola ripulita da canne e arbusti ove verranno allocate delle botti rappresentative di alcune cantine del territorio e che sarà punto d’incontro per chi arriva da fuori per partecipare al Merano WineFestival, manifestazione prevista dal 7 al 9 giugno 2025 a Cirò e Cirò Marina.

In una nota Fuscaldo ha spiegato l’amore per questo evento, per Merano ed il Südtirol da quando partito da Cirò è stato residente nella provincia di Bolzano per 5 lunghi anni ove grazie ai corsi organizzati dalla provincia autonoma ha potuto imparare ed amare l’arte della vinificazione nelle loro “Keller” e della degustazione di vini nei “Landwirtschaft” appartenenti a famiglie SudTirolesi, oggi importanti case vinicole.

Infine, il progetto del verde ha compreso una pacciamatura dell’erba intorno alla pianta rara per favorire l’insorgenza e il mantenimento del prato spontaneo (a basse esigenze idriche e ridotte esigenze manutentive).