La sera del 1° giugno, davanti la sede dell’AVIS si sono festeggiati con gioia e orgoglio i 20 anni di attività dell’AVIS COMUNALE.

L’evento, perfettamente organizzato dallo staff avisino, è stato un successo grazie alla partecipazione di numerosi volontari e sostenitori.

Si sono condivisi momenti di grande emozione e convivialità, con una cena offerta agli ospiti a base di pasta e fagioli, panini caldi, vino e dolci.

La musica dei bravissimi ALMA SABOR – Filomena Martino e Daniele Mancuso ha accompagnato la serata, creando un’atmosfera di festa e piena armonia.

Il Presidente dell’Avis Cirò Marina, Mariangela D’Agostino ringrazia tutto lo Staff composto dai dirigenti avisini locali e dai “gemelli diversi” – Russo Cataldo e Sproviero Cataldo dell’Associazione dei Portantini per l’impegno e dedizione dimostrata nell’organizzazione dell’evento e tutti i presenti per aver contribuito a rendere questa serata indimenticabile.

Ringrazia inoltre per la collaborazione, le cantine Campana, Pipita, il panificio Greco, la falegnameria Francesco De Luca, l’azienda Lucchetta, Diego Iuzzolini , il bar “Lucignolo”,

il Comandante della Polizia Locale S. Anania, il Sindaco Sergio Ferrari.

I 20 anni di attività dell’Avis Comunale dichiara il presidente – sono un’occasione per riflettere sul nostro impegno per la donazione del sangue come gesto di solidarietà fondamentale, come atto di cittadinanza attiva che tutela i diritti umani.

Siamo orgogliosi di aver potuto contribuire a salvare vite umane e di aver creato una comunità partecipe e unita.

Grazie a tutti per aver celebrato con noi questo importante traguardo .

Continuiamo a donare sangue, a sostenerci a vicenda per costruire una società più giusta e solidale.