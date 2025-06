STRONGOLI – Si è tenuta sabato 31 maggio presso la Casa REX in piazza Palatucci a Castelsilano la cerimonia di premiazione della prima edizione del “Premio annuale di pittura Giovanni Girimonte”. Il progetto, proposto dall’associazione For Calabria ASD APS, rientra nell’ambito dell’intervento “Programma di formazione e laboratori giovani maestri d’arte e premio annuale nazionale Giovanni Girimonte”, e mira alla realizzazione di opere da collocare negli ambienti pubblici e/o nello spazio urbano del comune di Castelsilano. L’iniziativa ha lo scopo di rendere omaggio alla figura artistica del maestro Giovanni Girimonte e il progetto che ha caratterizzato la sua esistenza: l’ARCA. Gli artisti sono stati selezionati in tutta Italia attraverso un bando pubblico. Il primo premio è andato all’artista strongolese Mario Vetere.

Alla cerimonia di premiazione erano presenti il Sindaco Francesco Durante e il vice sindaco e assessore alla cultura Rossella De Vuono. Sono intervenuti lo Storico dell’Arte Fernando Panza e l’avvocato Vincenzo Marano, che hanno presentato le opere in concorso e premiato i vincitori.

Le opere entreranno a far parte della pinacoteca in programma unitamente al percorso delle sculture da collocare nei pressi dell’Arca. “Siamo molto soddisfatti” ha dichiarato Marano, “il tutto può essere sintetizzato in questa frase: sono iniziate le fasi preparatorie del grande viaggio con L’Arca”.

Dopo la premiazione, visibilmente soddisfatto ed emozionato, Vetere ha affermato di essere molto felice di sapere che la sua opera sarà collocata nell’ Arca, ed ha voluto ringraziare tutta l’organizzazione del Premio Girimonte per avergli dato la possibilità di conoscere questo artista, esprimendo il desiderio di poter vedere presto l’arca aperta al pubblico “perché questa meravigliosa opera d’arte è veramente qualcosa di bello e deve essere fruibile da tutti”.

Le emozioni per l’artista strongolese sono continuate nei giorni successivi. Domenica 1° giugno il Rotary Club di Strongoli ha infatti organizzato una serata all’insegna della generosità, dell’arte e del buon gusto, nella splendida cornice della Cantina Russo&Longo, dove si è potuto ammirare l’originalità delle opere del Maestro Mario Vetere e degustare l’ottimo vino della Cantina. Il Presidente Mario Siniscalco ha spiegato gli obiettivi del service e ringraziato gli sponsor, il Maestro Mario Vetere, i presenti e tutti coloro che hanno contribuito, a vario titolo, alla realizzazione dell’evento. Nel corso della serata, è stato estratto il biglietto vincente (che porta il n. 198) del quadro generosamente offerto dal Maestro. “A lui va tutta la nostra riconoscenza per avere condiviso appieno l’obiettivo del service e il nostro sentito ringraziamento perché grazie a lui è stato possibile realizzare il progetto di raccolta fondi, finalizzato all’acquisto di una doccia per disabili da installare sul lungomare di Strongoli”, ha affermato Siniscalco, che ha voluto altresì ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla serata, coloro che hanno contribuito alla raccolta fondi e coloro che hanno sostenuto e sponsorizzato il progetto: CABIMI, SC Petroli, Welcome Travel Store Crotone e Molino Madre.

Il giorno dopo, lunedì 2 giugno, Vetere è stato invece ospite della Tenuta Pizzuta del Principe, dove si è svolto l’evento “Vino e arte”, organizzato da Cirovagando. Gli ospiti hanno partecipato alla visita della cantina, in cui era stata allestita la mostra di dieci opere in Negativoépositivo, e dopo una visita guidata nei vigneti si sono sporcati le mani, guidati dal maestro, nella realizzazione di un’opera dedicata al patriota e letterato strongolese Biagio Miraglia, le cui spoglie sono giunte a Strongoli proprio nei giorni scorsi. Nel corso della giornata Vetere ha realizzato un murale all’interno della Residenza artistica, raffigurante un calice di vino.

Sono stati tre giorni densi di emozioni, impegnativi ma soddisfacenti. Per Vetere è ora il momento di preparare le valigie per il prossimo evento che lo vedrà protagonista assoluto: una mostra personale della durata di due mesi a Saarbrucken.