Cirò- Dal 7 al 9 giugno 2025 il “Merano WineFestival” sbarcherà in Calabria, a Cirò e a Cirò Marina. Un’altra bella realtà per la Calabria dopo quella del Vinitaly Official Sibari dello scorso anno. Una riscoperta quindi delle radici storiche dell’antica Enotria e della Magna Grecia, rappresentate oggi dalle varie cantine del nostro territorio, un terra che ha una grande vocazione enologica. Una Calabria tutta da scoprire, in un viaggio enogastronomico che saprà deliziare i palati di tutti a partire dalla capitale del vino -Cirò.

Nei giorni scorsi l’assessore regionale Gianluca Gallo ha fatto visita nel centro storico di Cirò e nella limitrofa Cirò Marina per capire a che punto sono i lavori di preparazione per il Merano Wine Festival Essenze del Sud che dal 7 al 9 di giugno si svolgerà proprio qui nel cirotano. “Stiamo lavorando per far sì che questa manifestazione che è la manifestazione più elegante del settore vitivinicolo nazionale che si svolgerà qui nella capitale del vino a Cirò funzioni per il meglio, ha detto l’assessore Gallo al Sindaco Mario Sculco durante la visita a Cirò.

Dunque tre giornate per scoprire la Calabria attraverso il vino, la cucina e le storie di un territorio autentico ed identitario, come i suoi figli illustri tra cui il riformatore del calendario gregoriano Luigi Lilio, l’alchimista Giano Lacinio, l’umanista Gian Teseo Casoppero, il Santo Monaco di Cirò, San Nicodemo Abate, i quattro musei, il castello medievale, e le immense distese di vigneti e uliveti che ne caratterizzano il territorio, ricco anche di piante rare , un connubio tra cultura clima e biodiversità.

Si inizia Sabato 7 giugno nel borgo di Cirò con lo Street Wine&Food Festival: 9 vitigni autoctoni, 5 regioni ospiti, 10 chef e un viaggio tra calici e tradizione. un evento dedicato all’eccellenza enogastronomica calabrese. Domenica 8 e lunedì 9 giugno, più di 130 espositori tra cantine e produttori food, premiazioni WineHunter Award, showcooking d’autore, Social Garden e Lounge Mixology&Music. Un’esperienza questa che celebra l’anima del Sud. Dunque il Merano Wine Festival approda in Calabria con la prima edizione di “Merano WineFestival Calabria – Essenza del Sud”, in programma a Cirò dal 7 al 9 giugno 2025.

L’evento voluto dal suo presidente Helmuth Köcher che si è innamorato della figura di Luigi Lilio, oltre dell’ottimo vino doc del territorio, e dall’assessore regionale all’agricoltura, Gianluca Gallo, evento accolto con entusiasmo dal sindaco Mario Sculco. Questa edizione del Merano Wine Festival si concentrerà sull’eccellenza vinicola e gastronomica del Sud Italia, con particolare attenzione alla Calabria e alla sua biodiversità. Il festival offrirà degustazioni, masterclass con esperti internazionali, tavole rotonde sul futuro del vino e della gastronomia meridionale, e banchi d’assaggio con i migliori prodotti del territorio.

Si prevede anche un Social Garden per connettere produttori, giornalisti, influencer e wine lovers in un’atmosfera rilassata e creativa. Sarà un’occasione unica per scoprire la tradizione vinicola calabrese e le eccellenze gastronomiche del Sud Italia, con un’attenzione particolare alla biodiversità e alla cultura locale. Un’occasione unica per scoprire il cuore pulsante del Sud Italia, dove tradizione, innovazione e passione si fondono per raccontare il meglio della Calabria e del panorama enologico internazionale. Un motivo in più per proiettare il territorio ricco di cultura e tradizioni verso un turismo mondiale.