Dopo l’amara conclusione della stagione con i Playout, è già tempo di programmazione per il Real Krimisa. La dirigenza non ha perso tempo e, già dal giorno successivo alla partita decisiva, si è attivata per costruire le basi della nuova annata. Il messaggio è chiaro: servono idee fresche, entusiasmo rinnovato e una visione a lungo termine per far crescere una realtà sportiva che non vuole più accontentarsi.

Le prime grandi novità non si sono fatte attendere. La società ha annunciato ufficialmente la nascita della Real Krimisa Academy Futsal, un progetto ambizioso dedicato ai più giovani. «Se una società vuole crescere in modo solido e duraturo – fanno sapere dalla dirigenza – deve partire dai più piccoli». Con questa iniziativa, il club punta a formare i talenti del futuro, radicandosi sempre di più nel tessuto sportivo e sociale del territorio.

Ma non è tutto. A scuotere l’ambiente ci pensano due importanti colpi di mercato che proiettano il Real Krimisa verso obiettivi di vertice. Il primo nome è quello di Gaetano Cimino, ex capitano del Blingink Soverato C5 e fresco di abilitazione UEFA Futsal B. Cimino vestirà un doppio ruolo all’interno del club, come allenatore e calcettista, portando con sé un bagaglio di esperienza e leadership di altissimo livello. Il suo innesto rappresenta una garanzia sia in panchina che sul parquet.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Il secondo grande arrivo è Luigi Martino, nome ben noto nel panorama nazionale del futsal. Martino, reduce da un’ottima stagione in Serie A2 con l’Ecosistem Lamezia, rappresenta un autentico valore aggiunto per la squadra, grazie alle sue doti tecniche e alla consolidata esperienza nella categoria.

Nei prossimi giorni la dirigenza incontrerà il “nucleo storico” della squadra per discutere del futuro e valutare, insieme al nuovo tecnico, i rinforzi necessari per affrontare un campionato con ambizioni alte. Il Real Krimisa è pronto a rilanciarsi, gettando solide fondamenta per un futuro all’altezza del proprio nome.