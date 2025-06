Domenica 1 giugno, nella splendida cornice del Palamaiata di Vibo Valentia, si è tenuto il 2° Memorial M° Mimmo Maurino che il settore karate Fijlkam della Calabria, ha voluto dedicare ad un pioniere del karate italiano vicinissimo alla dirigenza regionale ed agli Atleti del karate calabrese. La competizione a carattere interregionale ha visto circa trecento atleti suddivisi nelle rispettive categorie contendersi un posto sul podio. Presente alla manifestazione il figlio del compianto Maestro Maurino, ovvero il Maestro Lucio Maurino che è stato tra i volti simbolo di questa disciplina, basti pensare che è stato cinque volte campione del mondo e pluri-campione d’Europa, specialista del movimento, ricercatore e personaggio di spicco componente per il karate del Comitato gestione scuola nazionale federale Fijlkam. Presente anche l’Assessore allo sport di Vibo, Stefano Soriano che ha portato i saluti dell’amministrazione soffermandosi sull’importanza di tali manifestazioni nel territorio.

La compagine dell’Accademia Karate Crotone guidata dal M° Rosario Stefanizzi ha raccolto i suoi buoni frutti grazie all’infaticabile opera dello staff tecnico organizzativo facente capo al Tecnico Andrea Esposito coadiuvato dai Coach Andrea Marchio e Paola Fittante che hanno seguito e gestito le varie fasi della squadra AKC formata da 18 atleti per lo più giovanissimi. Esordio per i giovanissimi, seconda esperienza per alcuni, e conferme per i più adulti hanno portato all’Accademia Karate Crotone un totale di 5 ori, 1 argento, 5 bronzi e 6 quinti posti:

Medaglia d’ORO:

PATURZO SIMONE Under 21 60kg;

OLIVERIO ANTONIO Under 21 84kg;

SIMBARI VITTORIO Juniores 76kg;

PIGNATARO SOFIA Juniores 48kg;

PANUNZIO PRISCILLA Cadette 48kg.

Medaglia d’ ARGENTO:

CAFARDA ANDREA Under 21 75kg.

Medaglia di BRONZO:

CAFARDA ALESSANDRO Juniores 61kg;

LAUDARI EMMANUEL Juniores 76kg;

PANUNZIO LUDOVICA Under14 47kg;

GUERRINI FRANCESCO Under12 42kg;

FANTASIA STEFANO Under12 32kg.

5° classificati:

GRECO ANSELMO Cadetti 52kg, OLIVERIO LORENZO Under14 55kg, LUCENTE DANIELE Under14 +55kg, SCANDALE GIULIANO under12 47kg, SCANDALE MASSIMO Under12 42kg, ESPOSITO ALESSANDRO Under12 32kg.

Gratitudine del direttivo dell’Accademia Karate Crotone per i genitori che hanno collaborato alla trasferta e soddisfazione per il comportamento dei giovanissimi atleti ai quali va il plauso per essere arrivati tutti ad un passo dal podio ma, soprattutto, per il lodevole comportamento dimostrato prima, durante e dopo la competizione.