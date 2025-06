Verrà presentato ufficialmente giovedì 12 giugno 2025 alle ore 19:00, presso la Sala Convegni di Palazzo Porti in Piazza Diaz, il nuovo movimento politico e culturale “Idea Comune – Territori al centro”. Un’iniziativa che si propone di aprire un confronto attivo con i cittadini e promuovere un modello di partecipazione radicato nei valori della comunità e nella valorizzazione del territorio.

Il movimento si presenta con un logo colorato e simbolicamente forte, che pone al centro l’idea di comunità, inclusione e futuro. Il claim scelto per l’evento – “Amore per la nostra terra, visione per il futuro” – evidenzia l’intento di fondere passione civile con una progettualità concreta e lungimirante.

L’appuntamento del 12 giugno sarà un momento di dialogo aperto alla cittadinanza, durante il quale saranno illustrati i principi ispiratori, le linee programmatiche e le prime azioni del movimento. Alla conferenza parteciperanno attivisti, promotori, cittadini e rappresentanti del tessuto sociale e culturale locale, con l’obiettivo di costruire insieme una nuova visione per Cirò Marina e il comprensorio circostante.

“Idea Comune” intende porsi come uno spazio di elaborazione collettiva, dove la cultura, la politica e la partecipazione si incontrano per generare proposte innovative e radicate nei bisogni reali della popolazione. Un progetto che mira a riportare “i territori al centro”, attraverso un percorso condiviso fatto di ascolto, idee e azione concreta.

L’invito è aperto a tutti coloro che credono nella possibilità di un cambiamento positivo, fondato sull’amore per la propria terra e sulla volontà di contribuire attivamente al futuro della comunità.