Cirò – Due giovanissime cirotane brillano al Campionato Regionale di Equitazione tenutosi a Catanzaro, un risultato più che positivo quello ottenuto da Giulia Pucci di Cirò Marina, che si è aggiudicata la medaglia di bronzo, e da Giulia De Bartolo di Cirò, che ha conquistato un quarto posto a pari merito.

Entrambe al loro debutto ufficiale nel “Campionato Regionale di Salto ad Ostacoli”, hanno dimostrato grande determinazione e talento, rappresentando con orgoglio il cirotano. Le due giovani allieve della scuola di equitazione guidata dal maestro Antonio Saltarello, istruttore di terzo livello con oltre trent’anni di esperienza, hanno partecipato alla manifestazione sportiva che si è svolta presso il Centro Ippico Valle dei Mulini – Scuderia Cricelli di Catanzaro. Il centro, noto per ospitare eventi di prestigio, ha accolto per l’occasione oltre 150 cavalli provenienti da tutta la regione, rendendo la competizione ancora più significativa per chi, come le due cirotane, era alla sua prima apparizione ufficiale in un evento agonistico di tale rilievo.

La scuola di equitazione “U ‘mparu e l’aranci”, situata a Cirò e gestita da Saltarello, ha visto così premiati i frutti del lavoro e della dedizione degli ultimi mesi. Giulia Pucci e Giulia De Bartolo, in sella alla cavalla Adafne, hanno affrontato i tre giorni di gare con grande impegno, partecipando a tutte le categorie previste: la categoria di precisione, le fasi consecutive e la gara a tempo della terza giornata. In tutte queste prove, le due amazzoni hanno realizzato una performance eccellente, completando sei percorsi su sei senza alcuna penalità.



Un dato, questo, che testimonia non solo le qualità tecniche delle atlete, ma anche il perfetto affiatamento con il proprio animale e l’efficacia del percorso formativo intrapreso. La cavalla Adafne, infatti, ha giocato un ruolo fondamentale nella conquista dei risultati, dimostrando equilibrio, prontezza e affidabilità in ogni fase della competizione.



Durante la manifestazione, le due atlete si sono distinte nei singoli eventi, ottenendo piazzamenti tra i primissimi posti di ogni categoria. Il computo finale ha così premiato Giulia Pucci con una medaglia di bronzo, mentre Giulia De Bartolo ha conquistato un meritatissimo quarto posto a pari merito, posizionandosi subito a ridosso del podio.



Un risultato di grande prestigio, dunque, per le due giovanissime che, in soli dodici mesi di formazione e allenamento, sono riuscite a imporsi su un palcoscenico regionale. Un traguardo che inorgoglisce l’intera comunità di Cirò, e che sottolinea il valore di un progetto sportivo serio e ben strutturato. Fondamentale, in questo percorso, la figura del maestro Antonio Saltarello, la cui esperienza trentennale e la passione per l’insegnamento si sono rivelate decisive nel far emergere il talento delle sue allieve. Il successo ottenuto al Campionato Regionale rappresenta solo il primo passo di un cammino promettente, che lascia presagire ulteriori soddisfazioni future per la scuola di equitazione cirotana.



Le parole delle due giovani amazzoni, colme di entusiasmo e gratitudine, sono state rivolte sia alla loro instancabile cavalla Adafne, che le ha accompagnate in ogni salto con sicurezza e coraggio, sia al loro istruttore, che ha creduto in loro fin dal primo giorno. Un trio vincente, dunque, che condivide il merito di un debutto che ha lasciato il segno. L’intera comunità cirotana, orgogliosa delle sue rappresentanti, guarda ora con attenzione e speranza al futuro sportivo di queste giovani promesse dell’equitazione calabrese.