Dopo oltre dieci anni di esperienza nella gestione dell’accoglienza turistica per le navi da crociera, la società Alfa21 annuncia il lancio di “The Real Calabria”, un ambizioso progetto nato con l’obiettivo di valorizzare l’anima più autentica della Calabria e promuovere un nuovo modello di turismo sostenibile, esperienziale e profondamente legato al territorio.

Un turismo che parte dal cuore della regione

Con “The Real Calabria”, Alfa21 vuole andare oltre le tradizionali mete turistiche e accompagnare viaggiatori italiani e stranieri alla scoperta della Calabria vera, quella fatta di piccoli borghi, tradizioni millenarie, sapori genuini e paesaggi incontaminati. Il progetto punta a creare itinerari personalizzati, esperienze immersive e attività che coinvolgano direttamente le comunità locali, in un’ottica di sviluppo economico e culturale diffuso.

L’esperienza delle crociere come punto di partenza

Negli ultimi dieci anni, Alfa21 ha gestito con successo l’accoglienza dei crocieristi nei porti calabresi, offrendo servizi di qualità e lasciando un’impronta positiva nell’organizzazione territoriale del turismo. Proprio da questa esperienza nasce l’idea di strutturare un’offerta più completa e continuativa, che superi la logica del “mordi e fuggi” per offrire ai visitatori un’autentica esperienza calabrese, fatta di incontri, racconti e scoperte.

Un brand che parla al mondo

Il nome “The Real Calabria” non è casuale: è un invito a scoprire ciò che spesso resta nascosto dietro stereotipi o promozioni frettolose. È una dichiarazione d’intenti che vuole posizionare la Calabria sul panorama internazionale come una meta autentica, accogliente e ricca di potenzialità. Il progetto includerà una piattaforma digitale multilingua, un calendario di eventi, collaborazioni con operatori locali e campagne promozionali mirate in Italia e all’estero.

Una sfida per il futuro del territorio

“The Real Calabria” rappresenta non solo un progetto turistico, ma una vera e propria scommessa sul futuro della regione. Alfa21 crede che il turismo possa e debba essere uno strumento di crescita, inclusione e valorizzazione delle risorse locali. Per questo, il progetto punta a coinvolgere attivamente enti, imprese, associazioni e cittadini, in un percorso condiviso di sviluppo sostenibile.

Con “The Real Calabria”, Alfa21 si conferma un attore dinamico e visionario nel panorama turistico calabrese, pronto a guidare la rinascita del settore attraverso innovazione, radicamento territoriale e passione per l’accoglienza. La Calabria è pronta a raccontarsi al mondo. Ed è pronta a farlo davvero.