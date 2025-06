Nella notte tra il 4 e il 5 giugno 2025, ignoti si sono introdotti nel poliambulatorio di via Togliatti a Cirò Marina, sede della farmacia territoriale dell’Asp, sottraendo farmaci oncologici per un valore stimato di oltre 300mila euro. I ladri hanno forzato una porta tagliafuoco e scassinato l’armadio blindato contenente i medicinali. Il personale di vigilanza ha scoperto il furto alle 7 del mattino successivo.

Le indagini, condotte dai Carabinieri della Compagnia di Cirò Marina, si concentrano sull’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza. Il furto sembra essere stato mirato, poiché non sono stati asportati altri medicinali o apparecchiature.

Questo episodio si inserisce in un preoccupante trend nazionale di furti di farmaci oncologici, spesso rivenduti illegalmente attraverso il dark web da organizzazioni criminali. È il primo caso di questo tipo nella provincia di Crotone, ma non in Calabria: un furto simile si era verificato lo scorso gennaio all’ospedale di Cetraro.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Le autorità sanitarie stanno valutando misure per rafforzare la sicurezza dei depositi farmaceutici, al fine di prevenire ulteriori episodi e garantire la continuità delle terapie per i pazienti oncologici.