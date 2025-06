Si è conclusa con grande successo la XXVIII edizione del Concorso internazionale “Vincenzo Scaramuzza”, ideato e organizzato dalla Società Beethoven Acam di Crotone. Una realtà artistica unica nel panorama dei concorsi musicali italiani, non solo per l’elevato livello artistico dei partecipanti, ma soprattutto per le concrete opportunità offerte ai giovani musicisti. Accanto ai tradizionali premi in denaro, infatti, il concorso offre ai vincitori la possibilità di esibirsi in una serie di concerti, da solista e con l’Orchestra da camera “O. Stillo” di Crotone. I giovani virtuosi emergenti avranno la possibilità di essere inseriti in un cartellone concertistico prestigioso e di esibirsi accanto ad artisti di fama Internazionale. Inoltre, la partecipazione ai concerti è riconosciuta anche ai fini delle graduatorie scolastiche per l’insegnamento, grazie all’inserimento della Beethoven Acam nel FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo).

Il concorso “V. Scaramuzza”, che quest’anno ha visto la partecipazione di oltre 200 concorrenti provenienti da tutto il mondo, si distingue anche per il rigore e la professionalità delle giurie, chiamate a valutare un’edizione particolarmente ricca di talento e qualità interpretativa.

“Una realtà ormai consolidata – affermano la presidente della Beethoven Acam, Mariarosa Romano, e il direttore artistico, Maestro Fernando Romano – che da anni fa di Crotone un autentico palcoscenico artistico per la scoperta e la valorizzazione di nuovi talenti. Molti dei vincitori delle passate edizioni calcano oggi i più importanti palcoscenici internazionali, confermando il valore e l’efficacia di questo percorso formativo e artistico. Il concorso “V. Scaramuzza” si conferma così una vetrina d’eccellenza per i giovani musicisti emergenti, offrendo anche ai tantissimi talenti calabresi una concreta occasione per affacciarsi al mondo del concertismo internazionale”.

Tutti i primi classificati saranno protagonisti della Stagione Concertistica 2025-2026 della Beethoven Acam, con e senza l’Orchestra. Ulteriori concerti saranno offerti anche dalla prestigiosa Associazione “F. Zadra” di Corato (BA). Per le sezioni interpretative (musica da camera, solisti e pianoforte a 4 mani) saranno coinvolti anche i secondi e terzi classificati.

Ecco i vincitori delle varie sezioni:

Nel settore pianistico per categorie: Primo premio Francesco Policaro (Cat C); Secondo premio Chiara Policaro; Terzo premio Cristian Di Donato – Vincenzo Gambuzza Giuseppe Monaca.

Settore a quattro mani: Primo classificato Annamaria Fortunato – Rebecca Ventrella; Secondo classificato Vincenzo Gambuzza – Luca Monachino.

Settore esecuzione pianistica: Primo classificato Cristina De Martino; Secondo classificato Riccardo Agati; Terzo classificato Antonio Savora.

Settore Musica da Camera: Primo assoluto classificato duo Vito Alessio Galianno – Christian Summa; Primo premio duo Elena Tallarico – Mirko Catavero; Secondo premio duo Manuele Samuele Bilotta – Claudia Milicchio.

Settore Chitarra: Primo premio non assegnato; Secondo premio Emmanuele Villirillo; Terzo premio Eleonora Parisi.

Settore fiati: Primo premio assoluto Armando Pagnotta; Primo premio Christian Summa.