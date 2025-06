Nel corso dell’iniziativa si potrà visitare la struttura e partecipare a una serie di attività organizzate per adulti e bambini

Domenica 8 giugno alle 16:00 sarà inaugurata la fattoria terapeutica per la produzione di latte d’asina e l’onoterapia prevista dal progetto Bosco, promosso dall’associazione Sabir e sostenuto da Fondazione CON IL SUD, nell’ambito del bando Terre Colte finalizzato al recupero e alla valorizzazione di terreni incolti o abbandonati nelle regioni del Mezzogiorno. La struttura sorge a Casabona, in località San Francesco, in un’area verde di proprietà comunale, che si estende per circa 50 ettari, concessa dall’ente in comodato d’uso gratuito per 10 anni.

Per l’occasione, Sabir e i partner dell’iniziativa progettuale – Fili Meridiani, Gal Kroton, Terre Joniche, Università degli Studi ‘Magna Grecia’ di Catanzaro – non hanno organizzato una semplice cerimonia di inaugurazione, ma intendono aprire le porte della struttura per accogliere famiglie, autorità e visitatori e condividere insieme l’inizio di un percorso di riscoperta del legame tra uomo e natura, di valorizzazione del territorio, di promozione culturale e di inclusione.

Si parte alle 16:00 con il tradizionale taglio del nastro, a cui seguiranno i saluti istituzionali. Dopo una breve visita della struttura, che ospiterà aule ludiche e i laboratori per la produzione del latte, prenderanno il via diverse attività, per avvicinare adulti e bambini allo straordinario mondo asinino.

Si potrà partecipare alle passeggiate guidate di gruppo in compagnia dei ragazzi di Fili Meridiani: una camminata lenta e consapevole lungo i sentieri della fattoria e dell’area circostante, pensata per favorire un contatto autentico con la natura.

Grazie agli esperti del Gal Kroton, si potrà osservare da vicino la mungitura e le pratiche quotidiane di accudimento dell’asino, mentre gli educatori del centro psicoeducativo ‘A Casa di Iulia’ gestito da Sabir e la dottoressa Antonella Spina dell’Università degli Studi ‘Magna Graecia’ di Catanzaro si occuperanno di intrattenere e coinvolgere i visitatori più piccoli. I bambini potranno infatti prendere parte ad attività ludiche con ‘Il gioco che cura: introduzione all’onoterapia’ e al laboratorio di esperimenti con ‘A Tutto… Latte!’.

Il programma si concluderà con un momento rituale per esprimere la nostra gratitudine nei confronti della terra che ci accoglie, a cura di Terre Joniche. Infine, un momento conviviale con degustazione gastronomica e intrattenimento musicale chiuderà la giornata.