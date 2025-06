Un’atmosfera di emozione e gratitudine ha accompagnato la manifestazione conclusiva dell’anno scolastico dell’Istituto Comprensivo Papanice Alfieri, dal titolo “Un anno da ricordare”, che si è tenuta ieri alla presenza di studenti, famiglie, docenti, autorità locali e membri della comunità scolastica. Erano presenti, fra gli altri, la dirigente scolastica, Franca Gisella Parise, il Prefetto della città, Dott.ssa Franca Ferraro e l’ufficiale di Governo di Papanice, Dott. Antonio Megna.

L’evento, suddiviso in più momenti nel corso della giornata, che hanno registrato la partecipazione attiva di tutti i componenti della comunità scolastica, ha rappresentato non solo un momento di festa, ma anche un’occasione per ripercorrere un anno intenso, segnato dalla nascita della nuova realtà scolastica risultata dall’unione dell’I.C. Papanice con l’I.C. Vittorio Alfieri. Un’unione che ha dato vita a una grande famiglia educativa, capace di abbracciare e valorizzare le diverse anime del territorio, dalla periferia fino al centro della città.

La Dirigente ha ringraziato i presenti per l’impegno profuso nel corso dell’anno, l’ufficiale di Governo di Papanice si è complimentato con i docenti e gli alunni per i risultati raggiunti al termine di un anno scolastico lungo e laborioso.

Particolarmente significativa è stata la presenza di Sua Eccellenza, il Prefetto di Crotone, Dott.ssa Franca Ferraro, che ha voluto onorare con la sua partecipazione l’intera comunità scolastica. Il Prefetto, si è complimentato per l’intensa attività svolta dalla comunità scolastica dell’I.C. Papanice-Alfieri, che aveva già avuto modo di conoscere durante l’anno scolastico nell’ambito delle azioni positive volte all’educazione alla legalità, e si è rivolto alle famiglie degli studenti strumentisti, impegnati da mesi nelle ore pomeridiane per le prove dell’orchestra, invitandole a sostenere la motivazione dei loro figli nel prosieguo di un percorso forse difficile ma altamente gratificante.

Protagonisti assoluti della giornata sono stati i progetti e i successi ottenuti dall’Istituto nel corso dell’anno, a partire dalle performance correlate alla entusiasmante esperienza di OperaLab Edu, che ha visto i ragazzi della scuola secondaria di primo grado di Papanice e delle classi quarte della scuola primaria Codignola esibirsi sul prestigioso palco del Teatro Rendano con il Barbiere di Siviglia, grazie alla guida dei docenti Gianluigi Borrelli e Filomena Cannatelli.

L’orgoglio dell’Istituto è proseguito con la presentazione di due progetti vincitori a livello nazionale:

​•​“Uno spettacolo di rigenerazione”, ideato dalla classe 2C del plesso Alfieri sotto la guida della prof.ssa Anna Chirumbolo, che ha ottenuto il secondo posto assoluto;

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

​•​Il premio al concorso nazionale “Vittime del dovere nella Costituzione”, conferito a Francesca Romeo della classe 3B del plesso Margherita, premiata direttamente alla Camera dei Deputati, accompagnata dalla prof.ssa Angela Delfino.

Anche lo sport ha avuto il suo momento di gloria: la squadra di atletica dell’Istituto ha conquistato il podio regionale, accedendo con orgoglio alle finali nazionali a Roma dei Giochi della Gioventù.

Nel corso della serata, i partecipanti hanno potuto visitare gli stand espositivi con una selezione dei lavori più significativi realizzati dagli alunni, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria: disegni, progetti, creazioni che raccontano l’impegno, la fantasia e la crescita di ogni singolo studente.

A chiudere la manifestazione, l’attesissimo concerto “MENTI IN MUSICA”, eseguito dall’orchestra dell’Istituto Comprensivo Papanice Alfieri, composta da circa 80 alunni e diretta da un team di docenti di grande competenza e passione. L’ensemble ha saputo regalare emozioni con una ricca varietà di strumenti: violino, violoncello, fagotto, corno, flauto, clarinetto, pianoforte, chitarra e fisarmonica.

Un grazie speciale va ai docenti che hanno guidato questo progetto: Simone De Vivo, Margherita Russo, Pierluigi Riccio, Fabian Porto, Luca Campana, Stefania Giorgio, Giuseppe Scavelli, Rosa Franco (coordinatrice dei percorsi a indirizzo musicale), Michele Catalano, Salvatore Fittante, Tommaso Biafora, Adrian Gagliardi ed Erica Esposito.

“Un anno da ricordare” si è confermato molto più di un semplice titolo: è stato il racconto di una comunità viva, in cammino, che ha saputo affrontare le sfide con passione e visione strategica. Un percorso che si chiude con l’entusiasmo di chi guarda avanti, consapevole che l’educazione e la formazione sono i semi più preziosi da coltivare.