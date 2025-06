Inaugurata l’associazione culturale onlus “Le rose di Santa Rita” a Cirò Marina, presieduta dalla Dirigente Rita Anania, una figura sempre impegnata nel sociale. Al taglio del nastro della nuova sede era presente il parroco don Pino Aggiorno il quale ha detto che questa iniziativa è motivo di grande gioia per Cirò Marina. Saranno molte le attività che intendiamo portare avanti ha riferito la presidente Rita Anania:”Organizzazione di eventi di carattere socio-culturale, presentazione libri, incontri in occasione di particolari ricorrenze, tornei sportivi, convegni presso Palazzo Porti con presentazione dell’associazione e intermezzi di carattere culturale e musicale,Banco alimentare. Ma non mancheranno molti Corsi di formazione; interventi di sostegno verso ogni forma di povertà, disagio e fragilità”. L’associazione nasce da un sogno della socia sig.ra Pirito, la quale ha sognato la Santa dell’impossibile e la figura della Dirigente Anania , da qui l’idea di costituire una associazione impegnata nel sociale. L’associazione è formata da 21 soci, persone semplici ed umili a cui piace spendersi per il sociale per gli ultimi, un numero questo aperta eventualmente all’ingresso di altri soci- ha detto la presidente. Faremo dei corsi di formazione rivolti ai ragazzi che hanno bisogno di aiuto- prosegue la presidente Anania, ma anche didattica presentazione libri, convegni sul sociale, organizzeremo viaggi religiosi e culturali . All’inaugurazione sono accorsi centinaia di persone, molti docenti, e anche la dirigente scolastica dell’ Itts. Gangale, Emanuela Antonella Lucirino, la quale ha detto che questa associazione rappresenta per il territorio una ventata di novità. Presenti inoltre persone impegnate nel sociale, tra cui la pittrice Berenice, il Presidente dell’associazione Giovanni Palatucci di Crotone cavaliere Vincenzo Costa, il quale ha conferito alla Dirigente Anania a nome dell’associazione il titolo di Cavaliere della Repubblica, titolo già trasmesso da parte del Consiglio dei Ministri per il suo impegno nel sociale.

