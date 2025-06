Alle radici della storia del vino: a Cirò, Merano WineFestival Calabria celebra la rinascita della Calabria enologica

Da sabato 7 a lunedì 9 giugno, “Merano WineFestival Calabria – Essenza del Sud” omaggia la storia millenaria di una terra che affonda le sue radici nella Magna Grecia e che ha fatto del vino una cultura e un’identità.

Merano (BZ), 5 giugno 2025 – Un viaggio alle radici della viticoltura mediterranea, tra storia, mito e identità. È questo lo spirito che anima “Merano WineFestival Calabria – Essenza del Sud”, in programma dal 7 al 9 giugno 2025 a Cirò (KR), nel cuore dell’enologia calabrese.

Promosso da Merano WineFestival e dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Calabria, in collaborazione con l’Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese e il Consorzio di Tutela Vini DOC Cirò e Melissa, Merano WineFestival Calabria nasce con l’obiettivo di valorizzare l’antica Krimisa come terra di eccellenze enogastronomiche.

GAGLIOPPO, DALLA MAGNA GRECIA AI GIORNI NOSTRI

Cirò sorge, infatti, sui resti dell’antica Krimisa, insediamento della Magna Grecia, culla della civiltà classica in Italia meridionale: città come l’odierna Crotone rappresentavano centri di sapere e cultura, capaci di attrarre pensatori come Pitagora, che fondò la sua scuola nel 530 a.C., lasciando un’impronta indelebile sul pensiero filosofico e scientifico dell’Occidente.

Non solo: si narra che grazie ai successi atletici di Milone di Crotone nelle antiche Olimpiadi, il gaglioppo – vitigno autoctono calabrese che dà origine al Cirò DOC e al Melissa DOC – ottenne notevole fama, tanto da dare il via alla lunga tradizione di offrire questo vino ai vincitori delle Olimpiadi dell’antica Grecia. Il suo legame con lo sport e l’epica greca si è rinnovato anche in epoca moderna: nel 1968, infatti, durante le Olimpiadi di Città del Messico, il gaglioppo fu celebrato come Vino delle Olimpiadi, riconfermando il valore simbolico e culturale di un vino che attraversa i secoli. E anche nel 2000 le Olimpiadi di Sydney lo hanno incluso tra le eccellenze da omaggiare.

GRECO BIANCO, L’ANIMA ANTICA DEI VINI CALABRESI

Il Greco Bianco, l’anima ionica della Calabria, è uno dei vitigni più antichi portati in Italia dai coloni greci, che già nel VIII secolo a.C. selezionavano le migliori uve per la produzione di vini sacri e da cerimonia.

Un vitigno autoctono che viene considerato anche la madre dell’evoluzione delle malvasie in Italia, e che dà vita sia al Cirò DOC Bianco con un vino bianco secco, sia al Greco di Bianco DOC, interessante vino passito dalle sfumature ambrate, più complesso, vellutato e persistente, che racconta il sole, il mare e le colline della Calabria.

OLTRE 100 ECCELLENZE CALABRESI IN MOSTRA AL MERANO WINEFESTIVAL CALABRIA

Su queste premesse nasce il Merano WineFestival Calabria, evento che punta a valorizzare Cirò e l’intera regione come destinazione d’eccellenza per il turismo del vino.

Non si tratta soltanto di un festival enologico, ma di un’esperienza immersiva tra storia, cultura, gastronomia e identità. Un palinsesto ricco di eventi che intreccia e persegue l’anima di una terra antica, abitata da filosofi, atleti e scienziati, e simbolo di eccellenza millenaria.

Merano WineFestival Calabria è un’occasione imperdibile per immergersi nella cultura del vino e della cucina calabrese, in un contesto che celebra storia, passione e qualità.