Cirò – Circa duecento aziende alla prima tappa del Merano Festival del vino a Cirò, nell’antico borgo consolidandola città del vino e della cultura. A tagliare il nastro insieme al sindaco Mario Sculco, l’assessore regionale Gianluca Gallo, il fondatore del Merano Wine Festival Helmut Kocher, il Presidente della Provincia nonché sindaco di Cirò Marina Sergio Ferraro, consigliere regionale Francesco Afflitto . Presenti molte autorità provinciali e regionali autorità civili e militari nonché le associazioni del territorio.

”Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato in questi giorni per la buona riuscita della manifestazione per una Calabria che cresce e che crede in se stessa con ambizione di riorganizzarsi a partire dal suo potenziamento che per Cirò sono il vino e la cultura legato al suo figlio illustre Luigi Lilio, riformatore del calendario gregoriano- ha detto l’assessore Gallo- la gente-prosegue- è stanca di essere ultima, la Calabria può e deve rinascere a partire dal vino, dall’enogastronomia attraverso la Calabria food”. E ancora prosegue- “Ringrazio per la sua presenza il presidente Pietro Falbo dal mondo delle imprese-camera di commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, e il presidente nazionale del parco della Sila Francesco Curcio”.

E ancora ha detto l’assessore Gallo:” Oggi siamo alla prima edizione del Merano Wine Festival Essenze del Sud qui a Ciro io spero la prima di una lunga serie, per noi non mancherà sicuramente perché noi vogliamo declinarci agli occhi del paese come regione nella condizione di organizzare manifestazioni di questa natura senza sbavature e vogliamo poi raccontare al meglio la Calabria, la Calabria dei vini di qualità, la Calabria del food di qualità la Calabria che vuole cambiare marcia, vuole cambiare passo e vuole essere una terra orgogliosa di se stessa che crede in se stessa e che naturalmente non ha nulla di cui vergognarsi. Merano è sceso in Calabria, la musica ha fatto il trasporto di Merano a Cirò perché le radici sono proprio nella storia, avete una grande storia, avete qualcosa da raccontare, qui nasce la biodiversità, la viticultura che oggi a livello nazionale ha un riferimento veramente grande. Abbastanza oramai consapevoli di avere tra le mani un bel tesoro e non ci spaventa più nemmeno confrontarci anzi riteniamo giusto confrontarci con altre regioni, quindi stasera al borgo di Ciro noi avremo presenti delle collettive per ciascuna Regione che ha inteso partecipare quindi potremo confrontarci con tante altre etichette non solo calabresi”. E’ vero che abbiamo ovviamente la maggioranza di vini calabresi-prosegue Gallo- ma la cosa che più ci fa piacere è che quasi tutte le regioni italiane sono presenti. Fino a pochi anni fa non ci si immaginava di tutto questo percorso sempre crescendo”.



Entusiasta per l’ottima riuscita della manifestazione il sindaco Sculco: “Siamo fortemente grati al governatore della regione Calabria Occhiuto, all’assessore Gallo, al dipartimento di agricoltura perché si è messo in moto una macchina organizzativa straordinaria, sinergica con tutte le articolazioni della regione Calabria e con un territorio che ha saputo rispondere pronti, ringrazio fortemente l’assessore Gallo che ha voluto che il Merano festival facesse tappa a Cirò – questa è la strada per far emergere le potenzialità di Cirò– ha detto , in un territorio a vocazione agricola con tante sfaccettature enogastronomiche ma anche culturale come i nostri quattro musei presi di mira dai numerosi turisti giunti in questi giorni da tutta Italia, personaggi illustri come Luigi Lilio, Giano Lacinio, Gian Teseo Casoppero, e il nostro Santo Patrono San Nicodemo Abate di Cirò i nostri pilastri storici che impreziosiscono il territorio e la Calabria”. E infine ringrazio tutti gli attori che hanno permesso la buona riuscita della manifestazione, le associazioni intervenute, tra cui la Pro-Loco. Al festival del vino erano presenti numerosi stand oltre alla Calabria, la Puglia, Basilicata, Sardegna, Sicilia, e dalla Georgia e Moldavia per un totale di 171 cantine, 115 quelle calabresi con un totale di 187 aziende tra cantine ed enogastronomia presenti. Sono i numeri del Merano Wine Festival che per la prima volta si svolge tra Ciro e Ciro Marina dal 7 al 9 giugno in Calabria a deliziare i palati delle migliaia di turisti intervenuti all’evento tra vino cibo autoctono e musica tradizionale fino a notte tarda. Sono queste le manifestazioni di cui Cirò ha bisogno per remare verso il successo turistico a 365 giorni l’anno.