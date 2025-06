Il Questore della provincia di Crotone Dott. Renato Panvino ha emesso un provvedimento ai sensi dell’art 100 del TULPS, di sospensione a carico di un’attività di sala giochi con annessa somministrazione per la dura di 7 giorni sita sul lungomare di Crotone.

La sospensione è scaturita a seguito di una violenta rissa verificatosi alcuni giorni fa, nei pressi della sala giochi, sita sul lungomare cittadino che ha scaturito allarme e preoccupazione tra i cittadini abitualmente frequentatori della zona e dei residenti

Il provvedimento si inserisce nell’ambito di una più ampia azione di prevenzione e contrasto della criminalità urbana volto a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, la tutela verso i cittadini. L’attività amministrativa della Questura è finalizzata maggiormente a far sì che i luoghi pubblici non diventino punto di ritrovo per individui coinvolti in attività illecite e soprattutto per prevenire e scoraggiare il verificarsi di azioni che possano turbare l’ordine e sicurezza pubblica.

Il provvedimento di sospensione emesso dal Questore di Crotone, Autorità di Pubblica Sicurezza competente sella sua adozione, rappresenta uno strumento previsto dalla normativa vigente per interrompere contesti ritenuti a rischio e ripristinare allo stesso mono le condizioni legalità e tranquillità.

Nella medesima attività furno denunciati dall’Ufficio Volanti i responsabili della rissa i quali utilizzarono per fronteggiarsi mazze e bottiglie di vetro procurando tra i cittadini disagio e paura.

Il provvedimento emesso dal Questore restituisce la serenità e la percezione di sicurezza.