SUSA – Due bandiere tricolori, quella italiana e quella francese, hanno sventolato nel cielo di Susa domenica 1° giugno in occasione dell’ottavo Convivio A.N.I.O.C. della Valle di Susa, nel decimo anniversario della Delegazione. La bella manifestazione, organizzata dal Delegato Comm. Dr. Carmine Peluso, è iniziata sul sagrato della Cattedrale di San Giusto, al ritmo dei Tamburini del Palio Storico Città di Susa. Ospiti d’onore della cerimonia sono stati i Cavalieri al merito della Repubblica francese e della Legion d’Onore giunti dal Dipartimento “des Hautes Alpes”, coordinati dal Presidente Cav. Victor Berenguel e numerosi altri decorati, con i quali è stato ufficializzato il gemellaggio fra Cavalieri italo-francesi. Nel corso della S. Messa in Cattedrale, celebrata parzialmente in francese da Don Hervè, sono state consegnate le Pergamene della benedizione Apostolica impartita da Sua Santità il Papa ad alcune coppie di coniugi. Dopo la celebrazione eucaristica il corteo dei Cavalieri si è diretto in visita guidata al Castello della Contessa Adelaide di Savoia, dove l’archeologo dr. Stefano Paschero ha sapientemente illustrato gli aspetti storici e artistici del vetusto Castello e del suo museo. E’ stato previsto anche un breve saluto da parte del Delegato Carmine Peluso, del Cav. Victor Berenguel, Presidente dell’Ordine Nazionale al Merito del 5° Dipartimento, del Dr. Paolo Ruzzola in rappresentanza della Regione Piemonte, del Sindaco della città di Susa dr. Piero Genovese, del Conte Avv. Maurizio Monzani Segretario nazionale dell’ANIOC proveniente da Firenze, del Delegato Regionale dr. Carlo Varni di Tortona.

La festa è proseguita a Mompantero, presso il ristorante da Camillo, dove, preceduta dalla Marsigliese, dall’Inno di Mameli e dall’Inno dei Cavalieri, ha avuto inizio la parte dei riconoscimenti consegnati dal Conte Maurizio Monzani, Segretario nazionale dell’ANIOC proveniente da Firenze, e dal Comm. dr. Carmine Meluso, Delegato Intercomunale della Valle di Susa.

All’evento, è doveroso ricordare fra i presenti, il Conte Enzo Modulo Morosini proveniente da Vicenza, il Cav. Giuseppe Crea Delegato della Regione Calabria e la moglie Cav. Annamaria Lorenzetti, provenienti da Crotone, il Cav. Mario Santoniccolo e la sua consorte proveniente dalla regione Puglia e tanti altri ospiti.

Il Cav. Crea, ha ricevuto riconoscimenti e pergamene. Alla fine delle consegne, il Cav. Crea, ha omaggiato il Comm. Peluso con una colonna d’argento del Tempio di Crotone, e la dott. PierAngela Schimenti, moglie del Comm. Peluso, con un gioiello, opere del Cav. Uff. Michele Affidato, Maestro orafo in Crotone. Il Cav. Crea, ha spiegato l’importanza della Città di Crotone, Capitale della Magna Grecia.

il Sindaco di Susa, dopo avere ascoltato il Cav. Crea, lo ha invitato nel palazzo del Comune di Susa, per continuare la conversazione su Crotone.

Alle ore 9,00 del 4 giugno, il Cav. Crea e il Comm. Peluso, si sono presentati, nel palazzo antico del Comune, dove sono stati ricevuti dal Sindaco Pier Giuseppe Genovese, nella sua prestigiosa stanza. Lo Scambio di vedute è durato 2 ore, poi il Sindaco ha invitato il Cav. Crea per la prossima cerimonia a Susa.