Si è svolta sabato 7 giugno l’iniziativa “Free Body on the Road”, una suggestiva camminata metabolica con cuffie wireless, ideata e condotta dall’istruttrice-coach Ornella Lattari della palestra Free Body. Un appuntamento all’insegna del benessere, della condivisione e dell’energia femminile, che ha visto protagoniste solo donne di ogni età, comprese alcune affezionate frequentatrici over 75, che praticano yoga con costanza e passione proprio presso la palestra organizzatrice.

Il gruppo si è radunato presso l’area portuale, nei pressi della sede della Lega Navale, per poi iniziare una camminata lungo il lungomare in direzione di Torrenova, in un’atmosfera carica di entusiasmo e accompagnata da musica trasmessa in cuffia. Due le soste principali previste: la prima proprio all’interno del porto, la seconda nella verde area situata tra il White e l’Hollywood, trasformate per l’occasione in spazi di ascolto, movimento e armonia.

Il momento conclusivo si è svolto sulla spiaggia antistante il lido “La Dolce Vita”, dove il gruppo ha salutato il sole lasciandosi cullare dal dolce suono delle onde. Un epilogo emozionante e simbolico che ha unito corpo, mente e natura in un’esperienza intensa e rigenerante.

L’evento ha confermato l’approccio della palestra Free Body, da sempre orientato a valorizzare l’attività fisica come strumento di benessere globale, accessibile a tutti e capace di creare relazioni autentiche. Un’esperienza da ripetere, che ha lasciato il segno in chi ha partecipato, tra sorrisi, musica, movimento e la bellezza senza tempo del mare.