Nell’ambito dei servizi mirati di controllo del territorio predisposti dal Questore della provincia di Crotone Renato Panvino, finalizzati a controllare ed assicurare i luoghi della movida cittadina, contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, personale delleVolanti ha tratto in arresto un giovane P.D. di anni 19, colto in flagranza, perché responsabile del reato detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L’intervento tempestivo degli operatori ha permesso di bloccare lo spacciatore proprio nel momento in cui stava concludendo l’illecita transazione.

L’operazione condotta nel centro cittadino si è svolta nell’ambito di un’attività di controllo del territorio finalizzata al contrasto dello spaccio di droga. Gli agenti, insospettiti dal comportamento dell’uomo già conosciuto per i suoi trascorsi e del suo interlocutore, sono intervenuti sorprendendolo mentre era intento a consegnare la sostanza stupefacente in cambio di denaro. La prontezza degli uomini in divisa impiegati in specifici servizi volti al contrasto dello spaccio degli stupefacentiin alcune aree frequentate dagli spacciatori e assuntori, ha permesso di procedere all’arresto.

Durante la perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di 5,10 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Successivamente, a seguito dell’arresto, è stata effettuata una perquisizione presso l’abitazione del giovane, nella quale è stato rinvenuto ulteriore materiale riconducibile all’attività di spaccio, tra cui strumenti per il confezionamento delle dosi.

A conclusione dell’attività operativa, gli agenti hanno condotto l’arrestato presso la Questura per le formalità di rito, per poi essere sottoposto agli arresti domiciliari adisposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il soggetto è un diciannovenne già noto alle forze dell’ordine in quanto annovera precedenti in materia di stupefacenti.

L’attività operativa delle Volanti, segue quella precedente, in meno di 24 ore, nella quale è stato tratto in arresto B.G. con 160 grammi di cocaina, e rientra in una più ampia strategia investigativa pianificata con il Procuratore della Repubblica Dr. Guarascio ed i funzionari di Polizia qualche mese fa in Questura per contrastare il fenomeno dello spaccio degli stupefacenti.

L’arresto di B.G. è stato convalidato ed il Giudice ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere.

Le operazioni in narrativa confermano l’impegno costante della Polizia di Stato nel contrastare i fenomeni legati al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree urbane maggiormente sensibili, a tutela della sicurezza e della legalità sul territorio.

La Polizia ha identificato nr. 234 persone di cui 52 pregiudicati, controllati 108 veicoli e 30 soggetti sottoposti a limitazione della libertà personale.