Gita Sociale a Palmi e Scilla

Alla scoperta delle eccellenze paesaggistiche e culturali della Calabria



Domenica 8 giugno si terrà la quarta tappa dell’iniziativa “Mettiamo in Moto la Cultura – 8 Gite sociali alla riscoperta del territorio calabrese”, promossa dal Moto Club Crotone “Ugo Gallo”. La giornata condurrà i partecipanti alla scoperta di due tra le località più affascinanti della Calabria tirrenica: Palmi e Scilla, entrambe situate nella provincia di Reggio Calabria.

L’iniziativa prevede la partenza da Crotone alle ore 08:30, con ritrovo fissato per le ore 08:00 presso il Bar Noce.

Il programma si aprirà con la visita a Palmi, città di notevole interesse storico e paesaggistico, con tappe previste alla Tonnara, al Monte Sant’Elia e al Belvedere della Motta, noti punti panoramici che offrono una vista privilegiata sulla Costa Viola e sulle Isole Eolie.

A seguire, trasferimento a Scilla, borgo celebre per il suo legame con la mitologia classica e incluso tra i più caratteristici d’Italia.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Alle ore 13:30 è in programma la pausa pranzo presso la paninoteca “Civico 5” nel suggestivo quartiere di Chianalea, frazione marina nota per la sua conformazione unica, con le abitazioni che si affacciano direttamente sugli scogli. Il locale è rinomato per il suo celebre panino con pesce spada, considerato uno dei più iconici della Calabria.

Nel pomeriggio, la visita proseguirà con l’esplorazione del centro storico, del borgo di Chianalea e del Castello Ruffo, imponente struttura che domina lo Stretto di Messina.

Il rientro a Crotone è previsto per le ore 17:30.

Il progetto “Mettiamo in Moto la Cultura – Gite sociali alla riscoperta del territorio calabrese”, promosso dal Moto Club Crotone, si propone di valorizzare il patrimonio paesaggistico, culturale e sociale della Calabria, favorendo momenti di aggregazione e rafforzando il legame con il territorio attraverso la scoperta delle sue eccellenze