Su iniziativa del Presidente della Provincia – Sergio Ferrari – nella sala ‘Paolo Borsellino’ della Provincia di Crotone si è svolta, il 5 giugno, una importante riunione con tutti i sindaci, per discutere della precaria situazione lavorativa dei TIS del territorio crotonese. All’incontro hanno partecipato anche i rappresentanti delle sigle sindacali Cgil, Cisl e UIL.

In sala si è respirata aria di coesione tra primi cittadini che, nella riunione voluta dal presidente della Provincia Sergio Ferrari, che ha tenuto particolarmente ad organizzare questo incontro, hanno aperto la strada ad una visione futura che vede i TIS come lavoratori stabilizzati negli enti in cui prestano servizio da almeno 4 anni. I sindaci hanno dato massima disponibilità per cercare di trovare, al più presto, una soluzione per la loro stabilizzazione, partecipando alla manifestazione di interesse, con scadenza al prossimo 15 giugno.

“Questo incontro è un invito a confrontarci sull’opportunità di stabilizzare questi lavoratori che, per anni, sono stati invisibili pur dando il loro importante contributo alla macchina amministrativa dei vari enti. E’ giusto che abbiano la loro dignità – ha precisato il Presidente – perché garantiscono l’erogazione di servizi importanti per gli enti locali. Auspico che ogni comune, anche quelli che non hanno alcun tirocinante nel proprio ente, procedano ad aderire alla manifestazione di interesse, entro il 15 Giugno, oltre ovviamente ai comuni con le unità attualmente impiegate, pensando ad una successiva stabilizzazione tenendo conto, ovviamente, della propria capacita finanziaria. Ognuno deve fare la sua parte esprimendo la propria manifestazione di interesse. Sono certo che ci sia la giusta sensibilità nel nostro territorio, per non penalizzare più padri e madri di famiglia che, per molti anni, sono stati nell’ombra pur continuando a lavorare”.