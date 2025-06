La Giunta Comunale, su proposta dell’assessore al PNRR Luca Bossi, ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione di una passerella ciclo-pedonale che collegherà i quartieri di Gabelluccia e San Francesco, da sempre separati dal fiume Esaro.

Un intervento atteso da tempo, che punta a superare l’isolamento urbano e a promuovere la mobilità dolce, la sicurezza e l’inclusione sociale.

L’opera, dal valore complessivo di 2.122.729,00 euro sarà realizzata con fondi provenienti dal finanziamento del PNRR a seguito di specifica progettazione da parte dell’Ente e prevede una struttura leggera e moderna, interamente accessibile a persone con disabilità e pensata per incentivare l’uso della bicicletta e gli spostamenti a piedi.

La passerella non è solo un’infrastruttura, è un simbolo di connessione tra persone, quartieri e opportunità.

Con questo intervento restituiamo centralità a un’area finora marginalizzata e garantiamo un collegamento sicuro e sostenibile per tutti i cittadini.

L’approvazione del progetto esecutivo è stata preceduta da una approfondita analisi geomorfologica.

Nello specifico la passerella sarà realizzata in acciaio, avrà una luce in asse appoggi di 78 m con struttura ad arco con schema Warren.

I due archi piani, inclinati di circa 11° rispetto alla verticale, sono di tipo policentrico al fine di assecondare i cimenti statici propri delle strutture ad arco, e risultano particolarmente ribassati

avendo una freccia in chiave di circa 10.34 m.

Questo permette un armonico inserimento della struttura nell’ambiente urbano.

Il piano viario ha una larghezza di 5 m, mentre la larghezza complessiva dell’impalcato e di 7 m.

La pavimentazione della passerella sarà del tipo adeguato a doghe di legno composito, tipo NOVOWOOD, creato con materie prime rigenerate; saranno montati a secco su sottostruttura in alluminio che favorisce la ventilazione dei profili, con il vantaggio di una posa in opera rapida e sicura.

Saranno inoltre realizzate due spalle, sulle rispettive sponde, ad una distanza di 2,00 m dall’argine, mediante strutture scatolari in c.a. fondate su n.6 pali trivellati del diametro di 80 cm disposti su due file poste a interasse di 2.40 m.

Oltre alla passerella, il progetto include un percorso ciclo-pedonale di 132 metri sul lato Gabelluccia, che si collegherà con via A. Meucci e lungo il percorso saranno realizzate isole di sosta, arredate con panchine e cestini.

Per valorizzare ulteriormente l’area, saranno realizzate due aree verdi, concepite come spazi di sosta e socializzazione per chi usufruisce delle attrezzature ludiche e sportive presenti nel quartiere.

“E’ un’opera che collegherà fisicamente due quartieri periferici della città con benefici reciproci soprattutto nell’ottica della fruizione di servizi per la comunità. Un’opera che avrà anche un valore estetico e architettonico, pensata per essere in armonia con l’ambiente circostante. Per il lavoro svolto ringrazio l’ing. Caiazza e tutto il team del settore 4 PNRR e Programmi complessi” dichiara l’assessore Luca Bossi.