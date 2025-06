“Armonia ed eleganza le doti di questa meravigliosa cavalla”

Si è conclusa ieri la sesta edizione della Fiera Mediterranea del Cavallo in Ambelia presso l’istituto Incremento Ippico per la Sicilia che ha visto esibirsi cavalli di ogni razza e disciplina.



Un numero molto elevato di cavalli per questa Fiera e tra questi il giovane cavaliere di Dressage Vincenzo De Leo nonché proprietario del Centro Ippico De Leo situato a Cirò Marina,sempre lui promuove diverse discipline portandole in giro per l’Italia rappresentando il nostro paese,siamo partiti dal nostro centro portando 3 soggetti dell’allevamento delle Salinelle ci dice De Leo,tra questi Priscilla un Frisone Olandese di 4 anni con genetica da (TABE X DIENTJE VAN DE BOTTERPOLLE) in preparazione nella disciplina di Dressage dal giovane Cavaliere De Leo



Siamo veramente soddisfatti delle prestazione di questi soggetti ma soprattutto di questa puledra dove abbiamo iniziato il lavoro da zero ed è in continua crescita,abbiamo portato una ripresa di dressage basata sui movimenti e sull’armonia di questa cavalla continua De Leo con solo 7 mesi di lavoro siamo riusciti a presentarla ed ottenere ottimi risultati per le sue andature e per la sua preparazione ringraziamo gli allevatori che ci permettono di portare i loro allevamenti in giro per l’Italia.



De Leo segue costantemente il suo team formato da 30 Cavalli e 30 allievi pronte/i a lavorare costantemente i loro puledri e cavalli per scoprire tecniche e mettersi in gioco in questa meravigliosa disciplina