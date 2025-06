Limbadi (RC), 8 giugno 2025 – Un importante riconoscimento è stato conferito al sig. Gino Baffa, storico ufficiale di gara e delegato provinciale FITAV per la provincia di Crotone, per il suo impegno costante e la dedizione dimostrata nei confronti del tiro a volo, disciplina sportiva che da anni arricchisce il panorama nazionale con medaglie e successi.

La Federazione Italiana Tiro a Volo (FITAV), in collaborazione con l’Associazione TAV “La Tranquilla” con sede a Limbadi (RC), ha voluto premiare la carriera e il contributo del sig. Baffa conferendogli la Tessera d’onore, uno dei massimi riconoscimenti per chi opera con passione all’interno di questo ambito sportivo.

A consegnare il prestigioso attestato è stato il consigliere nazionale FITAV Adriano Avveduto, nel corso di una cerimonia che ha visto la partecipazione di numerosi esponenti del mondo sportivo calabrese. Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla famiglia Ventre, ad Antonio Carone (membro del collegio tecnico FITAV) e a Rocco Rugari, delegato regionale FITAV, per il loro costante supporto al movimento tiravolistico.

Profondamente emozionato, il sig. Gino Baffa ha voluto dedicare questo importante traguardo alla memoria del suo maestro e mentore Mimmo Ventre, figura storica e di riferimento per l’intera comunità sportiva calabrese.

“Un gesto che porterò nel cuore – ha dichiarato Baffa – perché riconosce non solo il mio percorso personale, ma anche quello di chi ha creduto nel valore educativo e sportivo del tiro a volo. Mimmo Ventre è stato per me un maestro di vita e questo riconoscimento è anche suo”.

L’onorificenza si inserisce all’interno di un più ampio progetto della FITAV volto a valorizzare le competenze e le storie di chi, con dedizione e spirito di servizio, ha contribuito alla crescita del tiro a volo in Italia, promuovendone i valori etici e sportivi.