I edizione del premio “Eccellenza e prestigio”

Il Lions Club Cirò Krimisa celebra il centenario del Tempio di Apollo Aleo con un anno di impegno culturale e identitario

Sabato 14 giugno alle ore 17:00, presso Palazzo Porti, si terrà la cerimonia ufficiale della I Edizione del Premio “Eccellenza e Prestigio”, istituito dal Lions Club Cirò Krimisa per onorare tre figure di spicco, originarie di Cirò Marina, che si sono distinte per merito professionale e valore umano nei campi della medicina, della giustizia e dell’economia.

Il Premio è il coronamento di un intero anno di attività culturali promosso dal club, avviato all’inizio dell’anno sociale 2024–2025 in occasione del centenario del ritrovamento degli scavi del Tempio di Apollo Aleo.

Il Lions Club ha scelto di dedicare questo anno alla valorizzazione del patrimonio culturale, storico e vitivinicolo del territorio, costruendo un progetto che unisce memoria, ricerca e innovazione comunicativa.

Durante la serata sarà presentato il progetto “Cirò Terra Mediterranea”, un percorso narrativo che racconta la storia della comunità e della vitivinicoltura locale, e verrà consegnata ufficialmente al Museo Civico di Cirò Marina l’audioguida realizzata dal Lions Club in collaborazione con Vivivisione Aps, destinata a diventare uno strumento permanente di divulgazione per residenti e visitatori.

Questi i nimi dei premiati della I Edizione:

• Dott. Cataldo Palmieri – per la Medicina

• Dott. Giampietro Lionetti – per la Giustizia e la Sicurezza

• Dott. Pasquale Cataldi – per l’Economia e la Finanza

“Con questo premio – dichiara la Presidente, Arch. Serafina Sammarco – vogliamo celebrare l’eccellenza come valore che nasce dalla nostra terra e si realizza attraverso l’impegno professionale, la competenza e il senso del dovere. Il Lions Club Cirò Krimisa, da oltre trent’anni, è al servizio della comunità con passione e responsabilità, e questo evento rappresenta una nuova tappa del nostro percorso”.

Un ringraziamento speciale ai responsabili del service, Prof. Francesco Colicchio e Arch. Mario Patanisi, per l’impegno costante e la cura con cui hanno guidato la realizzazione di ogni fase del progetto.

L’intera cittadinanza è invitata a partecipare a questo importante momento di condivisione, memoria e orgoglio collettivo.

L’evento si svolge con il patrocinio gratuito del Comune di Cirò Marina e della Provincia di Crotone.