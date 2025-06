Nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio fortemente voluti dal Questore della provincia di Crotone Renato PANVINO, finalizzati a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e garantire la sicurezza della comunità, personale della Polizia di Stato della Questura di Crotone ha tratto in arresto in flagranza di reato C.M., classe 2001, trovato in possesso di 528 grammi di cocaina.

L’operazione, svolta nel centro cittadino, rientra in una più ampia attività di contrasto allo spaccio di droga e ha permesso agli agenti, impegnati in specifici servizi di controllo del territorio, di notare un giovane sospetto il quale alla vista dei poliziotti manifestava insofferenza tanto che veniva fermato e durante la perquisizione personale a cui veniva sottoposto in una busta in suo possesso è stato trovato un ingente quantitativo di sostanza stupefacente pronta per essere immessa sul mercato illecito.

Le fasi operative specificate narrano che i poliziottiintercettavano nel centro cittadino il soggetto il quale alla vista degli operatori tentava di eludere il controllo allontanarsi repentinamente dagli stessi e dirigendosi sul marciapiede opposto rispetto a quello su cui si trovava.

I poliziotti dopo aver bloccato il soggetto hanno proceduto ad effettuare la perquisizione personale, rinvenendo n. 6 involucri di cellophane termosaldati di colore bianco contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina.

L’arrestato, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato condotto presso la Questura per le formalità di rito e successivamente condotto presso la Casa Circondariale di Crotone a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Questo ennesimo risultato che sussegue i due arresti avvenuti nei giorni precedenti si inquadra in una attività ideata e realizzata dalla Polizia di Stato a seguito dell’incontro avvenuto nel palazzo della Questura con il Procuratore Domenico Guarascio e i funzionari della Squadra Mobile e delle Volanti, costantemente impegnati a contrastare il traffico degli stupefacenti tra i giovani frequentatori dei locali del centro cittadino.

In meno di 48 ore la Polizia di Stato ha tratto in arresto 3 individui tutti con precedenti di polizia e sequestrato alla criminalità organizzata oltre 700 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

L’operazione conferma l’impegno costante della Polizia di Stato di Crotone nel contrastare il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree urbane più sensibili, a tutela della sicurezza e della legalità sul territorio provinciale e si inserisce in un quadro investigativo volto a contrastare il traffico degli stupefacenti e delle armi.

Si registra che sono state identificate n. 199 persone di cui 109 pregiudicati, sono stati controllati 95 veicoli e 14 soggetti sottoposti a provvedimenti limitativi della libertà personale.