Nella mattinata odierna in Questura si è tenuto un incontro tra il Questore della Provincia di Crotone Renato Panvino accompagnato dai funzionari ed i rappresentanti di Confartigianato.

Presenti erano il Presidente Confartigianato Imprese Crotone, Dott. Francesco Pellegrini, il Presidente movimento Donne imprese Crotone, Dott.ssa Elisabetta Brittelli, il Segretario Provinciale Massimo Venturino, il Presidente Movimento Giovani Confartigianato, Dott. Fabrizio Oliverio ed il Presidente Confartigianato Moda Calabria, Dott.ssa Angela Vitale.

È stato rappresentato che sarà istituito un sistema di impresa nel settore della moda valorizzando le imprese artigiane presenti sul territorio, con il supporto dell’università di Cosenza.

Altresì l’associazione ha salutato con entusiasmo il lavoro svolto dalla Polizia di Stato nell’intera Provincia di Crotone in difesa della legalità e sicurezza delle imprese impegnate nel tessuto produttivo locale.

Il Presidente Pellegrini sentito il Questore Panvino avrebbe incaricato di avviare un nuovo percorso di legalità istituendo un regolamento da sottoporre a tutti gli iscritti basato su principi di legalità, tra questi quello di rifornirsi delle materie prime necessarie per le aziende solo da produttori in regola non riconducibili alla criminalità organizzata, salvaguardare i diritti dei lavoratori lasciando fuori quelli che sono legati ad ambienti criminali e di denunziare qualsiasi forma estorsiva .

La violazione di una di queste regole farà decadere l’iscritto dall’associazione.

Altresì il Presidente ha auspicato l’accesso al credito regolamentato da parte delle imprese, forti di una sempre maggiore sicurezza sul territorio delle attività preventive e repressive degli uomini della Polizia di Stato.

Inoltre ferma volontà a valorizzare e supportare le esigenze e le istanze dell’imprenditoria femminile per garantire un ambiente più sicuro, inclusivo e coeso.

Contrastare fenomeni di discriminazione nel posto di lavoro e contrasto alla violenza di genere.

In questa ottica Confarigianato Donne ha avviato una serie di iniziative per sensibilizzare le nuove generazioni alla cultura del rispetto reciproco e della diversità e della parità.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Il Presidente ha ringraziato il Questore e la sua volontà di sostenere Confartigianato perché siano tutelate sicurezza e legalità.

L’incontro si è concluso in un clima di cordialità, ed ancora i membri dell’associazione hanno tenuto a manifestare il loro vivo apprezzamento per l’opera svolta sino ad oggi dalla Polizia di Stato nel territorio della Provincia di Crotone.