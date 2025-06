Il professore ha ottenuto il 64,4% delle preferenze e resterà alla guida del dipartimento di Economia, statistica e finanza fino al 31 ottobre 2029

Il professore Francesco Aiello è stato eletto direttore del Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza “Giovanni Anania” (DESF) dell’Università della Calabria. Gli aventi diritto erano 50 e l’affluenza è stata del 95%. Il neo direttore ha ottenuto 29 preferenze (64,4%), mentre alla professoressa Rosanna Nisticò ha raccolto 7 voti. Lo scrutinio ha registrato anche 9 schede bianche. Le operazioni elettorali si sono svolte interamente in presenza. Aiello subentra alla guida del dipartimento dopo la direzione del professore Massimo Costabile e resterà in carica fino al 31 ottobre 2029.

Dopo aver conseguito la laurea in Scienze Economiche e Sociali presso l’attuale Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza – che allora si chiamava Dipartimento di Economia Politica – Francesco Aiello ha proseguito la sua formazione presso il Centro di Specializzazione e Ricerche Economico-Agrarie per il Mezzogiorno “Manlio Rossi-Doria” di Portici (NA) e l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, dove ha conseguito il Dottorato di ricerca in Economia e Politica Agraria.

Ha completato la sua formazione post-laurea all’Università dell’Essex (Master in Social Science Data Analysis) e all’Università di Reading (Economics). Ha inoltre svolto periodi di studio e ricerca presso l’Università di Londra, la Direzione Generale Sviluppo della Commissione Europea, la FAO, l’Université Paris Nanterre e l’Università di Siirt (Turchia).

Allievo del Prof. Giovanni Anania, il Prof. Aiello è un economista con interessi di ricerca incentrati sull’analisi micro-econometrica della produttività e dell’efficienza, sul commercio internazionale e sui divari territoriali di sviluppo in Italia. Ha pubblicato circa 100 articoli scientifici su riviste italiane e internazionali, e ha contribuito attivamente alla divulgazione scientifica con oltre 250 saggi brevi finalizzati a diffondere la conoscenza economica presso un pubblico più ampio, con l’obiettivo di rendere accessibili temi complessi anche al di fuori della comunità accademica.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

È stato membro della Commissione Nazionale per il conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale in Politica Economica nel triennio 2021–2023. Attualmente è, o è stato, coordinatore scientifico e membro di programmi di ricerca finanziati dalla Commissione Europea, dal Ministero dell’Università e della Ricerca e dalla Regione Calabria. Collabora come consulente con organizzazioni nazionali e internazionali, nonché con imprese private.

«Il mio obiettivo è rafforzare ulteriormente la qualità della ricerca del Dipartimento, promuovendo attività scientifiche che siano riconosciute a livello nazionale e internazionale per il loro rigore metodologico e per la capacità di affrontare temi di rilevanza concreta. Intendiamo valorizzare le competenze esistenti in economia, statistica e finanza e stimolare nuove sinergie, anche interdisciplinari, che sappiano generare conoscenza utile non solo per la comunità scientifica di riferimento, ma anche per le istituzioni, le imprese e i territori. Il Dipartimento deve essere sempre più un luogo aperto, capace di attrarre risorse, giovani ricercatori e opportunità di collaborazione, contribuendo in modo attivo allo sviluppo culturale, sociale ed economico della regione».