Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Petilia Policastro hanno intensificato i servizi di controllo del territorio, nell’ambito di un più ampio dispositivo predisposto dal Comando Provinciale di Crotone per la prevenzione e il contrasto ai reati predatori, allo spaccio di sostanze stupefacenti e alle violazioni al Codice della Strada.

L’attività, che ha interessato diversi comuni del territorio di competenza della Compagnia, si è concretizzata in numerosi posti di controllo, perlustrazioni nei centri abitati e accertamenti mirati anche in aree rurali, con l’impiego di pattuglie delle Stazioni dipendenti e dell’Aliquota Radiomobile, controllando oltre 300 persone e più di 200 veicoli.

Nel corso dei servizi un giovane residente a Strongoli, è stato deferito in stato di libertà per porto di armi o oggetti atti ad offendere, in quanto trovato in possesso – nel corso di un controllo effettuato nel comune di Cotronei dai militari dell’Aliquota Radiomobile – di un coltello lungo 19 cm. Sempre i militari dell’Aliquota Radiomobile, rinvenivano e sequestravano, all’interno di un garage di Roccabernarda, 38 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Sono state inoltre elevate oltre 15 contravvenzioni al Codice della Strada, per violazioni che vanno dalla mancata revisione alla guida senza cintura di sicurezza. È stato infine eseguito il fermo amministrativo di un mezzo agricolo sprovvisto di copertura assicurativa, utilizzato in area pubblica in violazione delle normative vigenti.

L’Arma dei Carabinieri continuerà a garantire la propria costante presenza sul territorio, con l’obiettivo di aumentare il livello di sicurezza percepita dai cittadini e prevenire ogni forma di illegalità.

Continua anche l’impegno nella lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti, che ha permesso di togliere dalla disponibilità degli spacciatori importanti quantitativi di sostanza stupefacente che sarebbero stati spacciati tra le strade.