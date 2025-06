Cirò / Cirò Marina – È stato un esordio che ha lasciato il segno: la prima edizione calabrese del Merano Wine Festival, svoltasi dal 7 al 9 giugno tra Cirò e Cirò Marina, ha riunito 171 cantine, di cui 115 calabresi, e due realtà internazionali provenienti da Georgia e Moldavia, per un totale di 187 aziende tra produttori di vino e operatori del settore food. Un evento che ha consacrato la Calabria a nuova protagonista della cultura enologica italiana.

Nato dalla sinergia tra il Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria, ARSAC, il Merano Wine Festival e il Consorzio di tutela dei vini DOC Cirò e Melissa, l’evento ha portato il prestigioso marchio del festival altoatesino nel cuore della Magna Grecia, con l’obiettivo di valorizzare la biodiversità vitivinicola e agroalimentare del Sud Italia.

«La sciabolata è il gesto simbolico del Merano Wine Festival, che di solito si fa sul ponte di Merano. L’anno prossimo lo faremo anche qui», ha dichiarato con entusiasmo Gianluca Gallo, assessore regionale all’agricoltura, tra i principali promotori dell’iniziativa. «In questi tre giorni abbiamo mostrato una Calabria orgogliosa, pronta a cambiare passo. I giornalisti internazionali presenti sono rimasti estasiati. Abbiamo saputo presentarci al meglio e continueremo a farlo in ogni occasione, non solo in contesti di grande prestigio come questo».

Sulla stessa linea Fulvia Caligiuri, Direttrice generale di ARSAC, che ha sottolineato come la manifestazione abbia centrato in pieno l’obiettivo di promuovere il valore autentico del territorio: «Siamo orgogliosi di aver contribuito alla riuscita di un evento che dimostra, ancora una volta, le potenzialità della nostra terra. La Calabria è in grado di ospitare manifestazioni di alto livello con grande competenza organizzativa».

A credere fortemente nel progetto anche Helmut Köcher, fondatore e anima del Merano Wine Festival, che ha espresso grande apprezzamento per la scelta di portare il format nel territorio cirotano: «Le radici di questo successo sono nella storia. La Calabria ha una viticoltura unica, una biodiversità invidiabile. L’assessore Gallo ha acceso una scintilla e, scoprendo Cirò, ho capito che era il posto perfetto per questa edizione. Abbiamo fatto qualcosa di davvero grande».

La soddisfazione è condivisa anche da molti produttori calabresi, che hanno partecipato con entusiasmo a questa prima edizione “fuori sede”, accogliendo con favore la possibilità di presentarsi a una platea qualificata di operatori, giornalisti e buyer internazionali.

E il futuro promette ancora di più. Concluso il Merano Wine Festival Calabria, si guarda già ai prossimi appuntamenti: a luglio sarà la volta di “Vinitaly and The City” a Sibari, mentre nel 2026 si punta all’organizzazione del prestigioso Concours Mondial de Bruxelles, uno dei più importanti concorsi enologici internazionali.

«Non vogliamo eventi estemporanei – ha concluso Gallo – ma manifestazioni che si consolidino nel tempo, capaci di diventare appuntamenti stabili nel panorama nazionale. La Calabria ha dimostrato di saper organizzare eventi di questa portata senza sbavature. È una regione incredibile, che merita di essere raccontata anche attraverso il vino».

Anche per Michelangelo Bruno Bossio, funzionario Arsac, la direzione è quella giusta: «Organizzare eventi di questo livello è sempre una sfida, ma abbiamo dimostrato di possedere le competenze tecniche e professionali per affrontarla. È stata una scelta strategica condivisa tra l’assessore Gallo e il presidente Occhiuto. Il bilancio non può che essere positivo».