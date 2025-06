Dopo il prestigioso Premio Nazionale per la promozione del libro e la lettura assegnato dal Ministero della Cultura e dal Cepell (Centro per il libro e la lettura), per la Biblioteca Comunale Armando Lucifero arriva un altro prestigioso riconoscimento nazionale: il Premio “Maria A. Abenante” assegnato dall’Associazione Italiana Biblioteche.

Il conferimento è arrivato nel corso della cerimonia che si è tenuta nell’ambito del Workshop Teca del Mediterraneo a Bari presso la sede della biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia.

A ritirare il prestigioso riconoscimento l’assessore alla Cultura Nicola Corigliano, Valeria Cassano e Antonio Siclari, bibliotecari e ideatori del progetto, e il portavoce del sindaco Francesco Vignis.

Il premio “Maria A. Abenante” è un riconoscimento assegnato a progetti aventi la finalità di promuovere l’inclusione nelle sue diverse declinazioni.

La Biblioteca Comunale “Armando Lucifero” è stata premiata per il progetto “Frequenze Bibliotecarie”

Un progetto che ha inteso promuovere la biblioteca quale centro culturale, sociale e inclusivo, diffondere l’abitudine alla lettura mediante iniziative che hanno coniugato il valore formativo con la sua dimensione “ludica” e la sua valenza di strumento di dialogo e inclusione anche attraverso modalità innovative e alternative a quelle più tradizionali, come quelle rappresentate dai canali radiofonici e dai podcast.

Progetto che, come ha spiegato Valeria Cassano, nel corso della cerimonia di premiazione si è mosso secondo due linee di azione: la realizzazione di interventi dedicati alle fasce più svantaggiate di utenza, meno integrate negli ordinari circuiti di fruizione bibliotecaria (persone con disabilità, anziani, detenuti, immigrati e abitanti dei quartieri periferici) attraverso laboratori, rubriche letterarie, incontri con l’autore ed eventi, sia interni alla biblioteca che itineranti e la creazione di un podcast della biblioteca, quale strumento versatile di potenziamento dell’accessibilità fisica e modale ai servizi bibliotecari. Il podcast è stato pubblicato settimanalmente sul sito della biblioteca www.bibliotecaarmandolucifero.it, affiancato da Radio Studio 97, partner progettuale.

Il progetto è stato realizzato con la collaborazione dei membri del Patto locale per la lettura Città di Crotone e di altre associazioni del territorio, che fattivamente hanno contribuito al successo degli interventi progettuali.

“È con profonda soddisfazione che accogliamo il conferimento del Premio Nazionale Maria Abenante alla nostra Biblioteca Comunale Armando Lucifero. Questo riconoscimento rappresenta un’importante attestazione dell’impegno costante profuso negli anni per rendere la biblioteca non solo un luogo di lettura e studio, ma un vero presidio culturale, aperto, inclusivo e attivo nel tessuto sociale della nostra comunità. Un riconoscimento ci sprona a continuare con entusiasmo e determinazione nella nostra missione: fare della cultura un diritto di tutti e un motore di crescita per la nostra comunità” ha detto l’assessore Nicola Corigliano.