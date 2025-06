Nei giorni scorsi, a Cirò (KR), i Carabinieri hanno denunciato il titolare di una ditta operante nel campo dell’edilizia e della cura del verde, per aver appiccato un incendio di sterpaglie, sfalci, potature e altro materiale di risulta di quell’attività – effettuata poco prima – provocando un incendio che, estendendosi in un’area di circa 500 m, interessava una recinzione in plastica e diversi bidoni per la raccolta differenziata della nettezza urbana. Incendio, questo, che veniva estinto tempestivamente dai Vigili del Fuoco di Cirò Marina. Le attività svolte dai Carabinieri, particolarmente attenti alla delicata tematica, consistite in visione di immagini di video sorveglianza e audizione di persone informate, e nel sequestro dell’area interessata, hanno consentito di individuare il presunto responsabile dell’incendio e di segnalarlo alla Procura della Repubblica di Crotone. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza dell’indagato in ordine al reato contestato dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.

